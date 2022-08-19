Лев Николаевич Толстой завершал многие свои письма, если в них рассказывалось о планах и надеждах, придуманной им аббревиатурой ЕБЖ (если буду жив).

Мы стоим на пороге удивительных открытий, переоценки ценностей, крушения идеалов, падения промышленных гигантов и нарождения новых. ЕБЖ, конечно, ЕБЖ…

Несмотря на то что многие уверяют в прочности Запорожской АЭС, мы не знаем, что там может произойти. К тому же АЭС на Украине не только в Запорожье, но и в нескольких других местах, до которых, судя по всему армия России рано или поздно дойдёт и которые придётся отбивать у Киева.

Про Украину чем дальше, тем больше понятно всему миру, так что не будем об этом. Но всему миру становится понятно, кто на самом деле кормил Европу, создавал её благосостояние.

Этой темы я уже касался в своих недавних статьях «Мировая экономика обмана: какова в действительности доля РФ?» и «Колониальное сознание Запада как база для фашизма, или Почему не отменить русскую культуру».

Но теперь вот посмотрите-ка на всё происходящее в Европе отстранённо. Российскую нефть, российский газ, промышленность они для себя потихоньку отменяют. Но с чем остаются в сухом остатке? Пытаясь выстроить отношения по законам рынка, европейцы загнали себя в такой угол, из которого уже, как мне кажется, и не выберутся никогда.

Призывы меньше мыться, готовиться к понижению температуры в квартирах и на производствах будущей зимой, выпуск многоразовой туалетной бумаги, подорожание топлива, продуктов. Небывалая для Европы инфляция…

Из-за дороговизны топлива и электроэнергии начали закрываться европейские заводы, которые играли важную роль в цепочке производства продукции известных брендов, и прежде всего машиностроительной, автомобильной, медицинской и т.д.

Начался практически неконтролируемый рост цен на услуги ЖКХ. Стоимость тысячи кубометров газа прогнозируют на уровне 4000 долларов. Чтобы все понимали, насколько это болезненно, укажем, что в марте 2020 года цена газа по зарубежным долгосрочным контрактам «Газпрома» составляла около… 140 долларов! Так что теперь легко подсчитать, во сколько раз европейцам придётся платить больше, чем прежде.

Пока Европа платит по 2500-2700 долларов за тысячу кубометров газа, что в практически в 20 раз больше, чем два года назад. А через три месяца, как предсказывают аналитики, будет платить в 30 раз больше.

Чтобы вы понимали, газ – это не только и не столько отопление (для отопления домов его как раз хватит), сколько электроэнергия – основа промышленности, и прежде всего металлургии; газ – это производство удобрений, столь необходимых для продовольственной безопасности.

Если ничего не изменится в политике ЕС в отношении России, к зиме мы будем наблюдать массовое закрытие предприятий и лавинообразный рост безработицы. Мы увидим либо полную ликвидацию брендов с вековой историей, либо перенесением производств в те же США и даже… в Россию.

Европы в том виде, как мы её привыкли воспринимать, больше не будет. Потому что состояние основных европейских экономик во многом зависело от дешёвого сырья сначала СССР, а потом и России. Мы были сырьевым придатком, колонией Европы – это и позволяло европейцам строить «капитализм с человеческим лицом». Никто просто не вдумывался, сколько в каждом евро национальных богатств России.

Мы фактически не вводили санкций – европейцы отказываются от нашего сырья и нашей продукции самостоятельно, обрекая свои экономики на разорение. Ну, нельзя сказать, что это сделали они сами, — не глупые люди в той же Германии живут. Но в течение последних лет англосаксы умело меняли руководство стран и основных органов управления Евросоюза, что и привело к тому положению, в котором сейчас находятся европейские страны и в котором они окажутся в ближайшие месяцы.

Кто-то может подумать, что я радуюсь всему этому. Напротив, это очень плохо. Мощное в экономическом плане образование, каким был Евросоюз, способствовало и развитию России, несмотря на всё вышесказанное. Я опасаюсь, что на западных рубежах наша страна получит такой очаг нестабильности, в том числе и географической, что это будет аукаться ещё не одному поколению.

Поняли европейцы или нет, что их банально взяли в заложники ради спасения экономики США. Потому что Америка и вкупе с ней Британия с Австралией выступают даже не против России, они стремятся разрушить главного своего конкурента – Евросоюз. И это у них фактически получилось, обратного хода, по всей видимости, уже нет.

Будет ли от этого хуже России? И да, и нет. Хуже будет от того, что разрушатся экономические связи, будут окончательно закрыты многие туристические маршруты, и даже не потому, что нам перекроют визы, — мы сами не захотим ехать туда, где нестабильно. Нам придётся менять жизненный уклад, технические и вкусовые пристрастия, ориентируясь на развивающуюся Азию, Китай, Индию, Ближний Восток. Налаживание новых связей займёт не одно десятилетие. Но для экономики самой России, если не случится никакой трагедии континентального или даже планетарного масштаба, в перспективе всё это станет благом.

Не все и не всё понимают в складывающейся экономической ситуации. Наш рубль стал гораздо более ценной и стабильной валютой, нежели доллар и евро. А рост цен обуславливается не слабостью российской валюты. А нарушением логистических цепочек, а также технологической зависимостью от оборудования иностранного производства. Ну, это издержки глобализации – здесь трудно кого-то сильно обвинять.

Пройдёт время – выстроится новая логистика, новая экономика.

Опять же мало кто понимает, но ведь происходит планомерная и неторопливая национализация и российских недр, и крупной промышленности, происходит дедолларизация экономики и репатриация капитала. Благодаря глобальному воровству и уничтожения доверия к западной банковской системе материальные ценности и средства, заработанные в России, в скором времени будут работать на Россию же, здесь и оставаться.

Конечно, лучше рядом иметь мощного и предсказуемого соседа, чем нестабильные государственные образования, откуда будет исходить угроза для России. Но нам не оставили выбора…

Понятно, что уже в ближайшие годы, если, опять же повторюсь, ничего не случится, вырисуется новая система безопасности, сферы влияния будут переделены, и Россия в этой системе нового миропорядка займёт далеко не последнее место.

К чему я подвожу? В последние несколько лет нашу страну явно и неявно оттирали, унижали, задвигали на задворки – всеми возможными способами, начиная от спорта и всё усиливающихся санкций до угроз физическому существованию страны как таковой – сначала путём расширения НАТО на восток, потом отсечения Украины и Белоруссии. С Белоруссией не получилось, а вот Украина, в силу своей искусственности в государственном плане, превратилась в Антироссию с перспективой нападения на РФ, в т.ч. с использованием ядерного оружия – хотя бы в виде «грязной» атомной бомбы. Судя «отмороженности» нынешнего украинского руководства и тех, кто правит бал в Незалежной, исключать такой возможности в перспективе было нельзя. По слухам, рейд наших десантников на аэропорт «Гостомель» предотвратил возможное упомянутому развитие событий. Не будет удивительно, если в бетонных контейнерах на Запорожской АЭС со временем найдут совсем не просто отработанное ядерное топливо, а, возможно, уже обогащённое…

В общем, Россия вступила в фазу собственной защиты. Мир подошёл к той черте, когда дряхлеющий гегемон уже не может им управлять и, разрушаясь, готов увлечь за собой всю планету. Но в этом мире есть несколько противовесов, один из которых (а на данном этапе – самый главный!) – Россия.

Да, впереди нас ждут трудные времена. Будут ещё поражения, возможно – очень болезненные, весьма существенные. Но в конечном итоге, учитывая реальный экономический, политический и военный потенциал, учитывая степень сплочённости большей части общества, Россия обречена на победу.

От каждого российского солдата, от каждого добросовестного работника, от каждого любящего свою Родину жителя зависит будущее России, счастливая и яркая жизнь следующих поколений. Необязательно, чтобы в этой жизни главным были деньги, материальное благополучие, возможность купить супердорогое авто, построить трёхэтажный дом или питаться пармезаном, хамоном и омарами. Вот это вот всё, к единственной и незыблемой ценности чего нас приучали в последние несколько десятилетий, никогда не являлось приоритетом в жизни россиян. Мамона – не то божество, которому надо молиться, ибо оно убивает душу.

Сколько бы ни было денег, у познавшего их вкус и служащего им всё будет мало. Ну скажите: зачем человеку яхта, которая не помещается в порту? Зачем человеку личный самолёт? Зачем дворец из ста комнат? Зачем сумочка за тысячи долларов или часы за сотни тысяч?

Понятно, так можно договориться и до того, что человеку вообще нужно только два метра земли.

Нет, люди должны жить обеспеченно, позволять себе многое, но, конечно, в пределах разумного и не ставить избыточное благополучие во главу угла.

При прежней системе мировых отношений подавляющее большинство россиян было обречено на обнищание и деградацию, поскольку, как известно, проблема не в том, что нельзя накормить бедных, а в том, что богатые никак не могут нажраться.

Главная задача на ближайшие десятилетия – воспитание нового человека, с чем СССР в своё время не справился до конца. Ну, а поскольку у нас перед глазами наглядный опыт того, что бывает со странами, где люди стремятся к безудержному обогащению и презирают тех, кто думает по-другому, выхода у нас и нет.

Оковы колониализма мы сбрасываем и начинаем работать на себя. Россия станет другой – я уверен, что лучше, значимее, величественней, а народ будет жить хорошо и счастливо.

ЕБЖ, конечно, ЕБЖ…

Алексей Карпов

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