фото НБУ

Экономика Украины в 2021 году, по предварительным оценкам, выросла на 3,2%. Однако этот показатель не сможет перекрыть спад, который был зафиксирован в 2020 году

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин во вторник, 11 января, в Facebook.

«В то же время динамика экономического восстановления в Украине существенно затормозилась, что снизило эффекты спроса на инфляционные процессы: рост ВВП Украины в 2021 году составит, по предварительным оценкам, 3,2%, что не компенсирует падение экономической активности в 2020 году (-4,0% в год)», – написал Данилишин.

Он отметил, что рост украинской экономики

ниже, чем в соседних странах Восточной Европы. При этом только 10,1% ВВП приходится на инвестиции.

Напомним, в 2020 году ВВП Украины снизился на 4% после четырех лет роста: в 2019 году – на 3,2%, годом ранее – на 3,4%, а в 2017 и 2016 гг. – соответственно на 2,5% и 2,4%. Перед этим был зафиксирован спад на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году.

Нацбанк в октябре 2021 года ухудшил свой прогноз по ВВП с 3,8% до 3,1%.

В Минэкономики заявляли, что Украина завершает 2021 год с рекордным долларовым ВВП.

В НБУ рассказывали, как агрессия России влияет на рост ВВП.

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