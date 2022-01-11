Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила свою коллегу Джен Псаки в некомпетентности. Сотрудница Госдепартамента «неоднократно подставляла руководство» своими словами, утверждает дипломат.

«Это человек, который представляет американское руководство и неоднократно это американское руководство своими заявлениями подставляла, потому что демонстрировала некомпетентность, непрофессионализм», — цитирует ее РИА «Новости».

Захарова ранее утверждала, что Псаки не понимает суть происходящего в Казахстане, но заверила: все уже привыкли к подобному поведению представителей Вашингтона, которое выдается за официальную позицию.

Как сообщал Ruposters, несколько лет назад президенту Владимиру Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову пришлось извиняться перед сербским лидером Александром Вучичем за скандальный пост Марии Захаровой.