Банк «Хоум кредит» назвал слухами информацию о переговорах со структурами группы АФК «Система» о покупке кредитной организации.



«Мы рыночные слухи не комментируем», — заявили ТАСС в пресс-службе банка, комментируя информацию о возможных переговорах о покупке «Хоум кредита» структурами АФК «Система».

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что структуры АФК «Cистема» Владимира Евтушенкова ведут переговоры о покупке банка «Хоум кредит». Вопрос о приобретении почти завершен, но на него влияет ситуация в Казахстане, где работает «дочка» банка, отмечало издание.

Банк «Хоум кредит» специализируется на предоставлении розничных банковских услуг в РФ и Республике Казахстан. На 30 сентября 2021 года банк располагал сетью из 253 офисов, 192 почтовых отделений и 1,319 тыс. банкоматов в России и Казахстане. «Хоум кредит» занимает 31-е место по размеру активов среди российских банков.















АФК «Система» — публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов, обслуживающих около 150 млн потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги.

Информационное агентство России ТАСС