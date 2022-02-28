Удары, которые наносятся по экономике РФ каждую секунду из самых неожиданных мест, уничтожают ее экономику со скоростью тех самых ракет, которые целят в украинские города. Об этом рассказал НВ глава правления Юнэкс Банка Иван Свитэк.

Я всегда знал, что Украина невероятная страна. Но именно сейчас, в это невообразимо сложное время я понял, насколько ошибался. Это лучшая в мире страна, с лучшим в мире народом. Именно поэтому я уверен, что ни сломить, ни остановить украинцев Путин не сможет.

За последние несколько дней я узнал об Украине и украинцах много нового. Это совершенно удивительные люди. Как только раздался первый выстрел, вся страна стала одним целым. Забыты все разногласия, больше нет никаких споров. Все, как один, готовы защищать страну от врага. Не каждый с автоматом в руке, но каждый так и там, где может. Каждое действие подчинено общей цели. Личные интересы отошли на второй план.

Украинцы больше не варят борщ для себя — они варят его для всех соседей. Пожалуй, это лучшая иллюстрация того духа единения, о котором я говорю.

Весь мир помогает Украине

Но и мир не стоит в стороне. Да, европейцы и американцы не воюют огнестрельным оружием с Путиным, не отправляют в Украину солдат и не запускают ракет. Но, следует признать, что все эти угрозы о разрушительных санкциях, о которых говорили в ЕС и США в последние несколько месяцев, превзошли все ожидания.

Режим Путина, Россия целиком, каждый ее гражданин стали абсолютно токсичными. Удары, которые наносятся по экономике РФ каждую секунду из самых неожиданных мест, уничтожают ее экономику со скоростью тех самых ракет, которые целят в украинские города. Тут нет и не может быть мелочей. Отключение от SWIFT и санкции против ЦБ РФ наносят сильнейший, непоправимый урон экономике. Но отказ финнов продавать российский алкоголь в своей стране, закрытое для российских самолетов небо, а для российских граждан — европейские кафе, наносят ничуть не меньше вреда.

Россия, развязавшая несколько лет назад глобальную кибервойну, сделала, казалось, невозможное — теперь именно Россия стала целью для хакеров в каждом уголке планеты. Нет никакой волшебной палочки, которая могла бы спасти Россию от миллиардов людей. Теперь все знают, что представляет собой Путин, и каждый готов сделать свой маленький вклад в эту войну.

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Наша сила в единстве

Должен признаться, я до последнего момента не верил, что война в Европе в 21 веке возможна. И я ошибся. Но в чем я точно не ошибаюсь, так в том, что Украина победит. А вместе с ней и весь цивилизованный мир.

Нет цены, которую можно было бы считать достаточной для России за убитых украинцев. За погибших детей. Этот долг России и ее гражданам не выплатить никогда. Но уже сейчас каждому россиянину, стоящему в очереди в банкомат или обменник, следует понять, что экономика войны не ограничивается ценой выпущенных крылатых ракет, разбитой техники и сожженного топлива. Российский налогоплательщик, не сумевший найти в себе сил остановить сумасшедшего диктатора, лично оплатит восстановительные работы.

Мы отстроим Украину. Мосты и дороги. Восстановим наши дома. Украина очень скоро станет полноценным членом европейской семьи, как уже стала лидером свободного мира. Символом тех самых европейских ценностей, без которых не мыслит себя Европа.

Все это произойдет очень скоро. Намного быстрее, чем мы можем себе представить. Украинцы, которые сейчас защищают свою страну от оккупантов, с тем же рвением и самоотдачей отложат автоматы, возьмут в руки лопаты и молотки. Ведь это самая удивительная нация на планете. Как же жаль, что Путин этого так и не понял.

Что до его самого, то у него не так много вариантов. Победить в этой войне у Путина нет ни единого шанса. И сейчас у него есть всего два пути: повторить судьбу Гитлера или отправится в хорошо известном направлении.

Кто-то верно подметил, что нах#й — это уже вполне конкретная точка на карте. И русский корабль, под залитыми кровью парусами, на полной скорости отправляется в то самое место.

Юнекс Банк не стоит в стороне. Да, сейчас всем непросто, и нам тоже. Но мы держим удар и оказываем всю возможную поддержку нашим клиентам. Кредитные лимиты не заморожены, принято решение о продлении срока действия карт, кредитные каникулы запущены как минимум до апреля. Продолжаем работать. Ищем еще способы помочь.

Украина обязательно победит!

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