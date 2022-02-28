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Правительство Грузии обсуждает с партнерами, а также с соседними странами вопрос возможного закрытия воздушного пространства для России. Об этом заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили в понедельник в ходе брифинга после заседания правительства, пишет ТАСС.

«Мы немного осторожно подходим к этому вопросу. Мы ведем консультации с партнерами, в том числе со странами региона», — сказал он, добавив, что воздушным пространством Грузии в качестве транзита пользуются в том числе соседние страны, которые осуществляют полеты в РФ.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что в случае присоединения страны к финансовым санкциям Запада против РФ, серьезный ущерб получат виноделы, экспортеры, фермеры, пострадает туризм, это «вредит национальным интересам».

«Когда речь идет о санкциях, тысячи виноделов, экспортеров, фермеров подключены в этом процессе. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции?… Поэтому эти лишние эмоции ничего не дадут, это вредит нашим национальным интересам», — заявил премьер на правительственном заседании.