Курс доллара США растет к большинству основных мировых валют в ходе утренних торгов в понедельник. Трейдеры предпочитают покупать доллар, считая его активом «тихой гавани», на фоне продолжающихся боевых действий на Украине.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднялся на 0,7%, более широкий WSJ Dollar Index — на 0,54%.

Курс евро к доллару составляет $1,1161 по сравнению с $1,1273 на закрытие предыдущей сессии. Общеевропейская валюта торгуется вблизи минимума с июля 2020 года на фоне геополитических рисков.

Стоимость американской валюты в паре с японской составляет 115,54 иены против 115,51 иены по итогам торгов в пятницу.

Фунт стерлингов подешевел на 0,38%, до $1,3367, австралийский доллар — на 0,65%, до $0,7184.

Рынок продолжает следить за развитием событий на Украине. Ожидается, что украинские власти встретятся с российскими дипломатами на границе Украины и Белоруссии. Украина выразила скептический настрой к ведению переговоров, пишет Trading Economics. На выходных руководители стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT, а также ввести ограничивающие меры к международным резервам Центрального банка России.





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