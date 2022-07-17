Ринат Ахметов (Фото:shakhtar.com)

НВ Бизнес выбрал главные новости экономики, самые интересные заявления и показательные цифры уходящей недели.

Ахметов закрывает медиалавочку

11 июля в компании SCM заявили, что Ринат Ахметов «принял вынужденное решение» о выходе компании из медийного бизнеса

. По словам бизнесмена, решение принято в связи со вступлением в силу «закона об олигархах». Позже в SCM уточнили, что возвращают государству только лицензии на вещание. Никакие другие активы медиагруппы государству передавать не будут.

На следующий день после этого объявления каналы Медиа Группы Украина начали транслировать национальный телемарафон, а онлайн-СМИ перестали обновляться.

У Зеленского просят западные банки не помогать России

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко написал письма руководителям крупнейших американских и европейских банков. Он призвал их разорвать сотрудничество с компаниями, занимающимися поставками российской нефти.

Новое подозрение в деле ПриватБанка

Бывшему главе Приватбанка Александру Дубилету сообщили о новом подозрении в хищении 85,2 млн грн. Подозрение также получили первый заместитель Дубилета и руководитель департамента ПриватБанка.

В то же время ВАКС оставил в силе заочный арест бывшего главы правления ПриватБанка Александра Дубилета.

Американские горки доллара и евро

На этой неделе курс евро опустился ниже паритета к доллару впервые за последние 20 лет. Евро упал на целых 0,4% до минимума в 0,9998 доллара в 12:45 по Гринвичу. Это самый низкий уровень с декабря 2002 года. Днем ранее курсы валют ненадолго сравнялись впервые с 2002 года.

Витренко на пути к дефолту

На этой неделе НАК Нафтогаз Украины попросил двухлетнюю отсрочку выплат у всех своих международных кредиторов. В связи с этим международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента с уровня CCC до C.

Как сообщаел Reuters, консультанты британской юридической компании Dechert, нанятой кредиторами Нафтогаза, заявили, что не считают, что НАК столкнулась с безотлагательной нехваткой наличности, и настоятельно рекомендуют кредиторам отклонить просьбу о двухлетней отсрочке выплат.

Цитаты недели

«Франция благодаря своей энергетической модели мало зависит от российского газа — это меньше 20% наших потребностей. И мы уже начали диверсификацию», — заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время интервью местным телеканалам по случаю национального праздника, отмечаемого 14 июля.

«На данный момент Украина аккуратно обслуживает свой долг. И мы ожидаем, что это продолжится», — заявил представитель МВФ Джерри Райс. В Международном валютном фонде ожидают, что такая ситуация продолжится, однако призывают поддерживать страну грантовым финансированием.

«Военного решения блокады пока что нет, сейчас время сложной дипломатии. Хочу верить, что в случае, если русские за эту неделю придумают какой-то новый финт — ООН и Турция повлияют на решение заблокировать экспорт их нефтепродуктов. Именно нефть — не газ — сейчас оплачивает войну против Украины (выделено нами, — НВ Бизнес)», — заявил совладелец крупнейшего частного украинского порта TIS Андрей Ставницер.

«Господин Новинский был прямой связью для того, чтобы признать олигархом господина Ахметова. Потому что они являются партнерами по бизнесу, а господин Новинский как народный депутат является политической фигурой. Поэтому отказ от мандата убрал прямую связь господина Ахметова с парламентом и убрал самый очевидный признак участия в политической жизни для господина Ахметова», — глава Минюста Денис Малюська заявил, что миллиардер Ринат Ахметов формально больше не попадает под определение олигарха.

Цифры недели

Украина увеличила экспорт продовольствия до 2,5 млн т, но это втрое меньше, чем нужно.

Потребительские цены в США выросли на 9,1% в годовом измерении по итогам июня. Инфляция в США достигла максимального показателя с ноября 1981 года.

Канада разрешила возвращать после ремонта не одну, а шесть турбин Севпотока.

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