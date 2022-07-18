Этот контент был опубликован 18 июля 2022 года — 03:41

18 июля 2022 года — 03:41

Берлин. 18 июля. ИНТЕРФАКС — Канцлер Германии Олаф Шольц в статье, написанной для газеты Frankfurter Allgemeine, заявил, что Европа изначально знала, что санкции против России будут сохраняться длительное время.

«Нам с самого начала было понятно, что санкции придется сохранять длительное время», — написал политик.

Он повторил свое заявление, сделанное в мае в интервью телеканалу ZDF о том, что Запад не пойдет на отмену санкций в случае мирного урегулирования украинского конфликта на «условиях, навязанных Россией».

В то же время, он признал, что большинство немцев страдают от последствий ограничений, в том числе от высокой стоимости бензина и продуктов питания.

«Этот путь нелегок даже для такой сильной, процветающей страны, как наша», — добавил Шольц.

В статье говорится, что «мировая экономика сталкивается с вызовом, которого не было на протяжении десятилетий», и ни одна страна в мире не может в одиночку противостоять такому развитию событий».

В связи с этим Шольц призвал к единству стран ЕС в политике в отношении России, отметив, что ЕС его уже продемонстрировал.

«Но мы не должны останавливаться на достигнутом», — пояснил он, добавив, что ЕС должен прийти к соглашению в других областях.

«Для меня это означает: больше никаких эгоистичных блокад европейских решений отдельными государствами-членами. Больше никаких национальных одиночных усилий, которые наносят ущерб Европе в целом», — подчеркнул он.

По его словам, «мы просто больше не можем позволить себе национальное вето, например, во внешней политике, если мы хотим продолжать быть услышанными в мире конкурирующих великих держав».

Как сообщалось, Совет ЕС по иностранным делам состоится в понедельник в Брюсселе. Он планирует работу в связи с украинской ситуацией по трем направлениям: поддержка Украины, санкции против РФ, информирование международного сообщества о последствиях конфликта, сообщил источник в ЕС.

«По первой части мы полагаем, что состоится обсуждение дополнительной военной поддержки Украины», — сказал журналистам на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Евросоюза, знакомя их в пятницу с повесткой дня министерской встречи.

«Будет дискуссия по санкциям (в отношении РФ — ИФ). Мы готовим ряд мер», — продолжил собеседник СМИ. Он подтвердил, что в ходе дискуссии члены совета будут обсуждать предложение о запрете российского экспорта золота.

В то же время чиновник отметил, что «мы не ожидаем в понедельник никакого решения по санкциям».

Что касается военной помощи Киеву, в Брюсселе ожидают от Совета ЕС «политического решения» государств-членов по пятому траншу в соответствии с указаниями Европейского совета.

1гк гс





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