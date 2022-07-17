Властям Литвы постоянно приходится решать чрезвычайно важные и актуальные проблемы, из числа которых даже с течением времени не выпадают противоречия литовско-китайских отношений. Об этом свидетельствуют и нередкие комментарии по данному поводу руководства и ведущих политиков Литвы.



Временный поверенный в делах КНР в Литве ЦЮЙ БАЙХУА побеседовал с «Обзором» о том, какой же видится нынешняя ситуация в отношениях Вильнюса и Пекина с китайской стороны.

— Главный административный суд Литвы недавно оставил в силе решение административного суда Вильнюсского округа, согласно которому комиссия по изучению сделок стратегических компаний при правительстве Литвы и компания «Litgrid» отклонили предложение литовской компании «Energetikos tinklų institutas» (ETI) участвовать в тендере на реконструкцию трансформаторной подстанции в Лянтварисе мощностью 110 киловольт. Причина – такая сделка не отвечала бы интересам национальной безопасности Литвы. Как вы считаете, это частный случай или всё же это факт, доказывающий, что сегодня в области энергетики Литва и Китай вообще не смогут сотрудничать? Но, может быть, опыт Китая пригодился бы Литве при реализации курса на использование возобновляемых источников энергии?

— Это соглашение активно обсуждалось начиная с конца марта. В течение почти двух месяцев на эту тему прошли многочисленные дискуссии в различных фракциях литовского Сейма, однако их выводы не были для нас благоприятными. Об этом решении вашего правительства мы можем только сожалеть, равно как и о включении Китая в перечень главных источников «угроз национальной безопасности Литвы», наряду с Россией и Беларусью, в 2019 году. И с этого времени мы ясно видим, что правительство Литвы предпринимает действия, направленные лишь на ухудшение двусторонних отношений, как в экономической, так и в политической сфере.

Что касается истории с компанией ETI, то ей было отказано литовским правительством, а затем и вашим судом именно в связи с пресловутой «угрозой национальной безопасности». И уже длительное время мы видим, что к представителям китайского бизнеса

здесь относятся, скажем так, несправедливо. Более того, насколько мне известно, ETI – это литовская компания, большая доля акций которой принадлежит китайским инвесторам. Но эта компания ведёт свойсамостоятельно; все её сотрудники являются гражданами Литвы, и мы даже не делегировали в состав её руководства своих представителей.

Тем не менее, литовское правительство и, в особенности, парламентский Комитет по национальной обороне и национальной безопасности полагают, что эта компания представляет угрозу. Дескать, ЕТI была вовлечена в строительство Островецкой АЭС в Беларуси.

На самом деле ETI приняла участие только в проекте реконструкции небольшой линии электропередачи передающего узла Островецкой АЭС.

Аналогично: испанскую компанию «Puentes y Calzadas Infraestructuras» власти Литвы также не допустили к участию в проекте строительства железнодорожного моста через реку Нярис по той лишь причине, что одним из её акционеров является «China Road and Bridge Corporation», а она, в свою очередь будто бы связана с госпредприятием «China Communications Construction», в отношении которой США в 2020 году объявили санкции.

Между прочим, «Puentes y Calzadas Infraestructuras» стала победителем в конкурсе, и руководство компании литовских железных дорог «Lietuvos geležinkeliai» уже готово было подписать с ней контракт, но после получения докладной записки из парламентского Комитета по национальной безопасности Литвы итоги конкурса были аннулированы. Просто потому, что часть акций в этой компании принадлежит китайцам.

Ещё один пример, он связан с конкурсом по внедрению в Литве технологий мобильной связи «5G»: китайская компания «Huawei» была исключена из перечня участников, поскольку литовская военная разведка сочла её участие в сети «фактором риска»: в связи с якобы действующим в КНР законом, по которому провайдеры обязаны делиться информацией с правительством. Это официальная цитата.

Аналогично – литовские власти не допустили китайскую компанию «Nuctech» к участию в конкурсе по установке новейших систем безопасности багажа в аэропортах. Я имею в виду металлодетекторы и прочее оборудование китайской компании «HIKVision». При том, что всё это оборудование не только полностью отвечает всем принятым в ЕС требованиям – оно изготавливается в ЕС, в Польше. А всё потому, что в 2018 г. США запретили использовать китайское оборудование для видеонаблюдения – там не только запретили приобретать новые технологии от «HIKVision», «Dahua» или той же «Huawei», но и приказали «утилизировать» всё ранее установленное оборудование – под совершенно нелепым и надуманным предлогом, дескать, с их помощью отслеживались проживавшие в Синьцзян-Уйгурском автономном районе мусульмане.

Естественно, что как в случае с конкурсом по внедрению сети «5G», так и в истории с установкой систем видеонаблюдения власти Литвы чётко следовали указаниям американской администрации: при том, что «Huawei» является частной компанией, которая никак не связана с правительством КНР. Тем не менее, в Америке посчитали, что «Huawei» представляет угрозу для западной демократии, и в интересах национальной безопасности, в данном случае, уже в отношении Литвы, её нельзя допускать к внедрению сети «5G».

Всё это, как видите, лишь ухудшает двусторонние литовско-китайские отношения – невзирая на все те успехи, которые были достигнуты за предыдущие годы. Более того, Литва даже выставляет себя в роли своеобразной жертвы.

Да, литовское правительство ухватилось за фактор национальной безопасности как повод для устранения и вытеснения китайского бизнеса и китайских инвесторов с литовского рынка. И, пытаясь как-то оправдать переориентирование своей внешней политики с материкового Китая на Тайвань, у вас заявляют, дескать, объём взаимной торговли между Литвой и Китаем слишком незначительный, и китайских инвестиций в литовскую экономику недостаточно, и посему Китай не является важным партнёром для Литвы.

Некоторые ваши политики указывают, что объём литовских инвестиций в Китай превышает объём инвестиций Китая в Литву. Да, это правда. Однако этот факт показывает также, что Китай открыт для иностранных инвесторов и бизнесменов, в том числе, и литовских. Я уже попытался здесь объяснить причину, по которой объём китайских инвестиций в литовскую экономику оставляет желать лучшего – отнюдь не по нашей вине. Наоборот, это ваши литовские власти предпринимают всё возможное с единственной целью – не допустить китайский бизнес на территорию Литвы, как я уже указал, под надуманным предлогом защиты интересов национальной безопасности.

Мы очень хотели бы инвестировать в строительство нового глубоководного порта в Клайпеде, как и в новейшие телекоммуникационные технологии (я уже упоминал про «5G»), и вообще, Китай хотел бы добиться в Литве большего – и всячески способствовать развитию вашей экономики. Но вина в том, что этого не происходит, лежит не на нас, а на властях Литвы. Это ничем не оправданная политика в отношении нашей страны как «единого Китая».

Как вы знаете, США развязали против нас торговую и технологическую войну – там считают, что Китай является их основным конкурентом, в связи с чем США не хотят дать нам возможность развиваться.

— Вы упомянули китайские телекоммуникационные компании «HIKVision» и «Huawei», но проблема состоит в том, что многие жители Литвы почти ничего о них не знают и доверяют официальным литовским СМИ, в которых утверждается, что эти компании «не совсем» и даже «совсем не частные», что они тесно связаны с китайским руководством, и так далее… При этом упоминают главу Интернет-компании Alibaba Джека Ма, посмевшего подвергнуть публичной критике власти Китая, после чего у него и его компании якобы начались проблемы…

— По правде говоря, я не в курсе дел группы Alibaba, и мне самому это интересно. Возможно, г-н Ма стремился стать монополистом на рынке, вроде Microsoft или же Google; такие крупные компании могут оказывать давление на власти любой страны – а их руководство считает вправе диктовать им свои условия.

Мы заметили, что вложенные в неё средства не приносят ожидаемого результата для общества и экономики страны в целом: так, многие мелкие магазины были вынуждены закрыться, а их сотрудники остались без работы, поскольку все стали делать покупки в интернете.

— Литва стремится стать для Тайваня «мостом», связывающим его с Евросоюзом. Какова ваша позиция по данному вопросу?

— Точка зрения китайского руководства на решение правительства Литвы открыть представительство Тайваня в Вильнюсе совершенно ясна: это нарушение принципа «единого Китая», которое является недружественным – и наносит ущерб двусторонним отношениям. И, начиная с конца прошлого года, мы видим, что литовские власти всячески налаживают официальные связи с Тайванем.

Мы не имеем ничего против неправитеьственных экономических или культурных контактов; тем не менее, налаживание официальных контактов нас не может устраивать, при том, что Литва декларирует свою приверженность принципу «единого Китая».

Упомяну лишь недавний визит в Вильнюс вице-министра экономики Тайваня и его встречу с литовским коллегой вице-министром экономики и инноваций Литвы Йовитой Нелюпшене. В свою очередь, г-жа Нелюпшене побывала с ответным визитом в Тайбэе в июне, где также имела встречи на уровне глав министерств и ведомств. Также было сообщено, что министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас возглавлял делегацию, посетившую Тайвань, в связи с чем мы направили ноту в литовский МИД, но внятного ответа так и не получили.

— В каком состоянии находятся сегодня торговые отношения Литвы и Китая? Импортируют ли какие-либо товары из Китая литовские компании или же литовцы закупают продукцию через фирмы-посредники, например, в Великобритании, Латвии или Польше?

— Мы наблюдаем такую тенденцию. Как вы знаете, Китай всегда действует в соответствии с правилами ВТО, в то самое время как Литва нарушила обязательства, которые она брала на себя при установлении дипломатических отношений с Пекином. Тем не менее, Литва пожаловалась на нас руководству Евросоюза – якобы в «задержке товаров на китайской границе» – а в ЕС, в свою очередь, инициировали разбирательство за так называемую «дискриминационную практику в отношении Литвы» по линии ВТО.

Вы должны понять, что Китай не занимается экспортом какой бы то ни было идеологии в другие страны мира. Мы придерживаемся того мнения, что каждая из стран должна развиваться по-своему, на основе своих сложившихся традиций и своих местных особенностей – и не вмешиваемся в чьи бы то ни было внутренние дела.

— Видите ли вы как дипломат какие-то перспективы для восстановления литовско-китайских отношений? Есть ли у вас какая-либо стратегия развития?

— Естественно, как дипломаты, аккредитованные в Литве, мы хотим, чтобы как можно больше жителей Литвы, в частности, благодаря вашей газете, узнали о Китае: как живёт и как управляется эта страна – о нашей китайской демократии. К сожалению, Литва – одна из стран, обвиняющих Китай в авторитаризме, автократии – во многом по причине, что слишком мало литовцев знают о событиях, происходящих в нашей стране, а также об истории Китая, в особенности, за последние 150 лет – как и почему Компартия Китая стала во главе национально-освободительной борьбы и последующих преобразований. Даже в среде учёных и политологов в Литве нет чёткого видения происходящего.

Думаю, крайне важно, чтобы литовская общественность могла объективно и рационально оценивать события, происходящие в Китае. Но вместо этого мы видим, что современный Китай воспринимается вами как нечто похожее на СССР, который традиционно воспринимается здесь со знаком «минус», поскольку после войны Литва была оккупирована и инкорпорирована в его состав, а многие жители были сосланы в Сибирь.

Но сравнивать прежний сталинский СССР с сегодняшним Китаем неверно! Та же самая точка зрения наблюдается в других странах Запада, где весь мир делится на две части: одна – это «хорошие» демократические страны, вторая – это «авторитарные» Россия и Китай.

Всё это делается с целью оказания давления и (в конечном итоге) доминирования. Для этого используются Тайвань, Синьцзян, Гонконг – или же Тибет. Вот почему мы считаем, что жители Литвы должны знать о нас больше, в частности, как мы добились столь значительных успехов, что даже в США назвали это «экономическим чудом». Мы открыты для переговоров с Литвой по всем двусторонним вопросам, особенно тем, которые касаются нормализации двусторонних отношений, связанных с фундаментальными интересами и благополучием наших народов. И мы надеемся на долгосрочное сотрудничество и дружбу между нашими двумя странами.