Как работают банки

Банковская система встретила войну здоровой и хорошо капитализированной, завершив 2021 год с очередным историческим рекордом прибыльности в 77,5 млрд. грн. Это подтверждает результат оценки устойчивости банков, которую мы проводили в прошлом году, с акцентом именно на качество активов.

Заранее подготовленные планы бесперебойной работы позволили банкам быстро обеспечить бесперебойные каналы связи и энергоснабжения, сохранить данные клиентов, перезапустить инфраструктуру и многое другое. То есть принять все необходимые меры для оперативного перехода к работе в новых условиях.

Также с утра в первый же день войны Постановлением № 18 мы ввели ограничения как на валютном рынке и на трансграничные операции, так и на снятие наличных. Они относительно мягкие — граждане с первого дня войны могут снимать гривневые средства в пределах лимита 100 тыс. грн в день, с марта — валютные средства. В марте мы разрешили снятие наличных денег за границей с карт, эмитированных украинскими банками. Сейчас с гривневых карт за границей можно снимать эквивалент 100 тыс. грн в месяц, с валютных — такую же сумму в день.

В то же время, мы всячески поощряли использование именно безналичных расчетов, а не наличных. Мы не вводили никаких ограничений на такие расчеты как в Украине, так и за рубежом и в интернете.

Мы рекомендовали банкам поддерживать экономику кредитованием, а также предлагать клиентам реструктуризацию задолженности или кредитные каникулы по потребительским кредитам в случае необходимости. Также мы дали четкий сигнал, что банки должны оставаться работать на рынке даже в случае временного несоблюдения нормативов. После победы у них будет достаточно времени для устранения нарушений, вызванных войной.

Что имеем на сегодняшний день? 69 банков продолжают стабильно работать. До войны в Украине работал 71 банк, но мы сознательно в начале войны распрощались с украинскими «дочками» российских государственных банков — МРБ (бывшим Сбербанком) и Проминвестбанком.

После двух месяцев войны банковская система остается высоколиквидной. Ликвидность банков с начала войны выросла на 72 млрд грн — до более чем 230 млрд грн. 76% отделений системно важных банков сейчас работают, в том числе в регионах, где ведутся активные боевые действия. И мы видим, что их количество растет.

Результатом стабильной работы банковской системы является сохранение доверия украинцев к ней. Опасения по оттоку средств не осуществились, наоборот, есть прирост. Гривневые вклады населения в банках с 24 февраля по 29 апреля выросли на 20%, или на 85 млрд грн.

Повышенный спрос на наличные, который наблюдался в начале войны, также довольно быстро снизился. Как следствие, в марте объем наличных денег в обращении вырос незначительно, лишь на 2,8%.

Фактически я могу констатировать, что банковская система уже выдержала жесточайшее испытание. Конечно, в будущем многое будет зависеть от развития событий на военном фронте.

Небанковский финансовый сектор

Сектор также продолжает работать. Для того, чтобы его поддержать, мы смягчили ряд регуляций и отсрочили внедрение новых требований к деятельности финкомпаний.

Сегодня 88% участников страхового рынка продолжают выполнять свои обязательства по договорам страхования в полном объеме и своевременно.

Продолжает работать и рынок кредитной кооперации, невзирая на уменьшение количества кредитных союзов. Следующий этап развития этого сегмента рынка будет связан с запуском системы гарантирования депозитных вкладов участников кредитных союзов и построением в Украине двухуровневой системы кредитных союзов.

В результате ухудшения имущественного положения заемщиков, задачами для финансовых компаний, занимающихся кредитованием, является качественная реструктуризация просроченной задолженности и внедрение кредитных каникул по потребительским кредитам.

Валютный рынок

В первые часы полномасштабного нападения России НБУ временно зафиксировал обменный курс и ввел ряд валютных ограничений. С первого дня мы корректируем и оптимизируем эти ограничения, чтобы дать возможность гражданам удовлетворять все жизненные потребности, а в экономике — работать, и одновременно не допустить непроизводительного оттока капитала.

В условиях войны отменить ограничения за один день невозможно. Упразднять их нужно постепенно, чтобы не допустить шока для рынка. Самым значимым последним послаблением является предоставление возможности населению покупать наличную валюту.

Какие ограничения на движение капитала есть сейчас? Максимально ограничены операции резидентов России и Белоруссии, а также операции с российскими и белорусскими рублями. Есть ограничения на покупку валюты и переводы из Украины. В частности, сейчас гражданам разрешено переводить средства за границу с целью оплаты обучения, лечения и расходов, связанных со смертью, — без ограничений, а также осуществлять P2P-переводы за границу в пределах лимитов по 100 тыс. грн в месяц с гривневых и валютных карт.

Ограничены «квази-кэш» операции с целью предотвращения выведения капитала за границу. Дополнительно мы сократили предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям. С начала войны для удобства мы создали специальную страницу, на которой можно найти информацию об актуальных ограничениях, а также ответы на самые распространенные вопросы.

Текущие ограничения — это тот минимум, который позволяет нам сейчас удерживать финансовую стабильность, не допустить значительного оттока валюты за границу и обеспечить критические потребности экономики.

Относительно мягкие валютные ограничения создают простор для восстановления рыночных процессов. Если в начале войны все операции на межбанке осуществлялись с НБУ, то с марта банки наращивают объем торгов между собой. Средний дневной объем торгов между банками в апреле составил около $25 млн. Эти объемы невозможно сравнивать с довоенными, но это необходимая основа для дальнейшего развития рынка.

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Для нас фиксация курса и ограничения являются временным решением. Мы остаемся приверженными рыночным подходам и курсу на валютную либерализацию.

По мере роста объемов предложения валюты на рынке, благодаря постепенному восстановлению экспорта товаров, мы вернемся к политике плавающего курсообразования, при которой курс определяется рынком, а центробанк сглаживает чрезмерные курсовые колебания.

Цены

В условиях войны избежать роста цен невозможно. По оценкам НБУ, на основании web-scraping (метод сбора цен по онлайн-супермаркетам), в апреле инфляция составила 15,9%, а в конце года она может превысить 20%. Это значительный уровень роста цен, но контролируемый. И такие показатели несопоставимы с 2015 годом, когда в отдельные месяцы инфляция достигала 60%.

У НБУ есть значительный опыт борьбы с инфляцией. В целом в мировой истории не было случаев, когда страна входила в военное положение, имея столь высокоразвитую финансовую систему и монетарную политику.

Пока рыночные механизмы будут иметь ограниченное влияние на рынок, мы будем удерживать рост цен с помощью фиксации курса и сохранения части ограничений. Но как только заработают каналы монетарной трансмиссии и снизится неопределенность, мы вернемся к режиму инфляционного таргетирования (ИТ), который в свое время помог преодолеть ту же инфляцию в 60%.

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Мы постепенно восстановим прогнозный цикл и снова начнем применять учетную ставку для снижения инфляции к цели НБУ в 5% и удержания под контролем инфляционных ожиданий.

Экономика

Стратегическим преимуществом Украины является работающая банковская система, которая помогает украинской экономике приходить в себя после шока. Результаты наших опросов свидетельствуют, что доля предприятий, полностью прекративших свою работу, снизилась с 32% в первые недели марта до 17% к концу апреля.

Экономика будет восстанавливаться, но потери от войны будут значительными. Враг продолжает коварно убивать наших граждан, уничтожать дома и производственные мощности. Значительно выросла миграция, нарушились производственные связи между регионами. По нашим оценкам, ВВП в 2022 году сократится, по меньшей мере, на треть.

Украина нуждается в значительном финансировании. С начала войны мы получили от международных финансовых организаций и отдельных стран более $4,3 млрд в эквиваленте. И я уверен, что помощь будет расти. Это еще один фронт работы правительства и НБУ.

Национальный банк также поддержал фискальный сектор в условиях войны. В марте и апреле мы выкупили военные ОВГЗ на 70 млрд грн (20 млрд грн в марте и 50 млрд грн с начала апреля) и в начале войны досрочно перечислили часть прибыли к распределению (это 19 млрд грн).

Банки также уплатили авансом дивиденды и налог на прибыль (31,7 млрд грн). Граждане и бизнес перечисляют значительные средства для поддержки армии (15,7 млрд грн), которые НБУ оперативно направляет на нужды оборонного сектора.

Мы понимаем, насколько финансирование является важным для того, чтобы отражать полномасштабную агрессию России. В то же время, наша позиция по поддержке бюджета Нацбанком однозначна — финансирование со стороны НБУ не может быть основным источником покрытия расходов правительства. Для этого важно максимально использовать другие источники.

Основных таких источников два

Первое — внешнее официальное финансирование. Именно оно должно стать ключевым источником финансирования расходов бюджета. НБУ готов и дальше тесно взаимодействовать с правительством и делать все необходимое ради привлечения средств от международных организаций и стран-партнеров.

Второе — средства банковской системы. У банковской системы есть потенциал для увеличения портфеля ОВГЗ, важно лишь активизировать рыночные привлечения через размещение военных облигаций.

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У меня есть все причины надеяться, что у нас есть все шансы быстро восстановить экономику Украины после победы. Для этого нам очень важно внедрить новые реформы в финансовом секторе и продолжать интеграцию в Европейский союз.

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