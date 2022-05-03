До полномасштабного вторжения РФ украинская экономика больше всего полагалась на дешевый и менее требовательный вид транспортировки – морскую логистику. Именно по морю шло до 70% нашего экспорта на сумму $47 млрд.

Из-за нападения РФ большинство украинских портов заблокировано, Россия умышленно уничтожает украинскую инфраструктуру, ворует зерно – это еще и экономическая война. Как нам победить?

Заблокированное море Украины = голод в мире

«Уничтожение Москвы – лучший вклад в преодоление голода в мире, чем любые программы ООН», – так торговый представитель Украины Тарас Качка прокомментировал последствия «знакомства» гордости вражеского флота – крейсера «Москва» – с украинскими ракетами «Нептун».

Война в Украине грозит четверти мировых поставок пшеницы и почти 20% – кукурузы, писал Bloomberg в начале апреля, компенсировать их невозможно. После нападения РФ цены на них уже выросли почти на 20%, подняв Индекс продовольственных цен ФАО до самого высокого уровня в истории.

Как следствие, война в Украине грозит голодом одной пятой части планеты (1,7 млрд человек) и может повлечь за собой наибольший продовольственный кризис последних десятилетий, предупредил 14 апреля Генсек ООН Антониу Гутерриш.

Генсеку ООН следует «говорить проще», указывает торгпред Украины: «Голод распространяется из-за блокирования наших портов и торговли в Черном море военными кораблями [РФ]».

2 мая в ООН к нему прислушались: представитель Всемирной продовольственной программы ООН Мартин Фрик прямо указал, что через агрессию РФ в украинских портах заблокировано почти 4,5 млн тонн зерна.

«Голод не должен быть оружием», – отметил Фрик, добавив, что продукты из Украины срочно нужны всему миру.

Но Россия делает это осознанно, более того, бомбардировки россиянами зерновой инфраструктуры Украины свидетельствуют о попытке врага убрать Украину как конкурента на экспортных рынках и затем шантажировать мир, пояснил Reuters министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир: рост цен на зерно в мире ей выгоден, ведь можно дороже продать свое.

Еще одна проблема: Россия ворует украинское зерно с временно оккупированных территорий на сотни миллионов долларов. Украина вынуждена думать, как победить РФ еще и в экономической войне.

Какая сейчас ситуация с портами

«План А по преодолению голода – это отпор агрессии [РФ] на море и на суше», – говорит Тарас Качка.

Первоочередной задачей это называет и Роман Сластен, генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) – он объясняет:

«До войны через морские порты Украина отправляла до 6 млн тонн зерновых и до 500-700 000 тонн масла в месяц. Сейчас порты заблокированы». Для аграриев морские ворота обеспечивали 90-95% экспорта. Для страны это главный источник денежной выручки.

Украина не контролирует порты Мариуполя, Бердянска, Скадовска и Херсона – 30 апреля Министерство инфраструктуры официально их закрыло, пока оттуда не выгонят россиян.

Порты Николаев, Южный, Одесса, Черноморск, Ольвия, Белгород-Днестровский временно закрыты из-за агрессии РФ. Работают только порты на Дунае: Усть-Дунайск, Измаил и Рени.

До войны на дунайские порты приходилось менее 10% экспорта. Сейчас Украина взялась их развивать, и в условиях технологического усовершенствования части участков там может получиться относительно мощный порт, который позволит выходить в море и идти на румынскую Констанцу, поясняет LIGA.net Сергей Вовк, генеральный директор Центра транспортных стратегий (ЦТС).

Румыния вызвалась отремонтировать железнодорожный путь от портового города Галац до молдавской границы в Джурджулештах и объединит порт Рени на юге Одесской области с остальными дунайскими портами. На прошлой неделе Украина приступила к экспорту агропродуктов и железной руды – в порту Констанцы загрузили первое судно.

Также предоставить нам доступ в порт Варны пообещала Болгария. «Но у обоих очень ограниченная техническая способность инфраструктуры. Это касается и пропускной способности дорог и инфраструктуры портов в странах», – объясняет эксперт аграрного рынка Киевской школы экономики Олег Нивьевский.

К тому же, Россия не оставляет попыток отсечь Украину и от этих морских путей. 2 мая враг третий раз обстрелял автомобильно-железнодорожный мост через Днестровский лиман – он объединяет оставшиеся в Украине три морских порта.

Рельсами на запад

«План Б – максимальная логистика через западную границу», – указывает замминистра экономики – торгпред Украины Качка. В арсенале Украины здесь только автомобильный и железнодорожный транспорт.

Перевозить зерно и руду на грузовиках – неудобно, говорит Сергей Вовк из ЦТС: большие расстояния, дорогое топливо, дефицит водителей.

Поэтому основной путь для украинского экспорта сейчас через 13 железнодорожных пограничных пунктов на границах с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

До вторжения по железной дороге ежемесячно через западные переходы уходило 1,5-2 млн тонн груза в месяц в пиковые периоды, говорит Вовк из ЦТС. Сейчас мы выходим на приблизительный показатель в 12 млн тонн зерна в год и около 3 млн тонн подсолнечного масла, говорит Сластен из УКАБ: «Этого недостаточно, чтобы проводить экспорт, поскольку нам нужно еще вывозить такими же объемами зерно, которое у нас есть сейчас на складах. И, фактически, у нас возможности для вывоза нового урожая пока нет», – указывает он.

УЗ постепенно наращивает перевозку. С начала месяца удалось увеличить передачу грузов через железнодорожные стыки на 110 вагонов в сутки – до 1906 единиц. На 25 апреля уже перевезли 492 000 т зерновых, 54 700 т масличных и 42 300 т шрота и жмыха. Общий потенциал – 3422 вагона в сутки и 5 млн тонн зерновых в месяц.

Европейское плечо

Основное препятствие – к такому росту железнодорожного экспорта Украины не готова европейская инфраструктура, указывает гендиректор ЦТС. На наиболее популярных среди перевозчиков пунктах пропуска – Изов, Ягодин, Батево, Измаил и Вадул-Сирет – на 27 апреля образовались очереди на 18-20 суток – на границах накопилось уже более 30 000 вагонов.

А бизнес лишь наполовину использует потенциал переходов Мостиска-2 – Медика (Польша); Рава-Русская – Верхрата (Польша); Ужгород – Матевцы (Словакия), объяснил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев на встрече Trend and Hedge Club.

В Украине и странах ЕС отличаются ширина железнодорожных путей. И у европейцев не хватает грузовых вагонов под колею 1435 мм, а возможности, чтобы переставить наши вагоны на тележки пока ограничены (только на четырех пунктах, менее 250 вагонов в сутки), поясняет Вовк:

«Современные порты ЕС работают контейнерными перевозками. Зерновозов и полувагонов для перевозки руды у них очень мало, терминалов для их обработки тоже».

Западные партнеры Украины все же пытаются помочь Украине уберечь мир от продовольственного кризиса, например:

Польша пообещала построить на границе с Украиной «сухой» порт, также совместно с поляками создадут логистическое предприятие, призванное кардинально увеличить объем железнодорожных перевозок;

Латвия предложила свои порты для экспорта украинского зерна и пригласила Украину присоединиться к проекту «Янтарный поезд».

Железная дорога Молдовы заявила о готовности круглосуточно принимать грузовые поезда из Украины;

Румыния отремонтирует железнодорожный путь от портового города Галац до молдавской границы в Джурджулештах, также на румынской границе откроются два новых пункта пропуска: Дьяковцы и Красноильск.

Германия планирует запустить железнодорожный «зерновой мост» из Украины.



Неизбежное удорожание

Тариф перевозки товаров к западным погранпереходам уже значителен, а если украинским компаниям придется платить за транспортировку и внутри ЕС (а это существенно дороже), то может случиться так, что логистические расходы сделают продукцию украинских экспортеров неконкурентоспособной на мировых рынках, объясняет Вовк.

«Раньше расходы на логистику в Украине составляли $30 за тонну (экспорт через порт), а сейчас, чтобы это зерно отвезти в порты Констанца (Румыния) или Варна (Болгария) наземным транспортом, логистические расходы выросли до $100-120 за тонну» – объяснял в комментарии LIGA.net Олег Нивьевский.

Тарифы на перевозку зерновых грузов железнодорожным транспортом за январь-март 2022 года в Украине уже выросли на 15%, свидетельствуют данные Госстата.

Поэтому цена зерновых в апреле в Украине упала на треть от уровня довоенных показателей и не превышает себестоимости урожая 2021 года.

По словам Министра аграрной политики Николая Сольского, стоимость перевозки зерна в порт составляет 20-40% от его цены.

Несколько улучшить положение украинских производителей должно сокращение торговых ограничений со стороны Великобритании, отмену всех тарифов и квот на украинский экспорт рассматривает и Евросоюз. Однако проблему с вывозом украинских товаров это не решит – скорее, сделает их логистику дешевле.

Но у правительства есть другой план: оптимизировать тоннаж экспорта, переводя его в экспорт готовой продукции, то есть перейти от большого объема в тоннах к большому объему в валюте, предлагает министр экономики Юлия Свириденко в своей колонке на УП:

«Переработанная продукция стоит в два-три раза больше, чем сырье. К тому же, это дает прирост рабочих мест внутри страны».

Даже после возобновления работы портов развитая логистика с ЕС станет фундаментом для экономической интеграции Украины в европейскую экономику, объясняет она.

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