

30 ноября 2021







К такому выводу пришли аналитики агентства AMDG Belarus и Центра системных бизнес-технологий SATIO по результатам исследования цифровой зрелости бизнеса в Беларуси.

Цифровая зрелость (digital maturity) – это комплексный показатель погруженности компании в интернет-маркетинг, использования CRM-системы и инструментов автоматизации, а также грамотной работы с воронкой продаж и аудиторией.

Впервые исследование цифровой зрелости проводилось компаниями Google и BCG в Европе и США. Аналитики из Беларуси адаптировали и доработали оригинальную методологию, приспособив ее к местным реалиям. Несмотря на это данные можно сопоставлять с исследованиями в других государствах.

Какие компании приняли участие в исследовании?

Исследование проходило в форме анкетирования с августа по октябрь 2021 года. В нем приняла участие 61 компания из различных направлений бизнеса, среди которых:

консалтинг и реклама;

IT-сфера,

электронная коммерция;

розничная торговля;

оптовая торговля и дистрибуция;

финансовая деятельность и др.

Какой уровень цифровой зрелости у компаний Беларуси?

Согласно опросу, 39% белорусских компаний находятся на начальном этапе цифровизации, еще 36% – на фрагментарном. Но благодаря 13%, находящимся на интегрированном и максимальном уровнях, средний показатель для рынка Беларуси – фрагментарный.

Беларусь находится на одном уровне с другими регионами мира, однако в процентном отношении немного отстает как от среднего мирового показателя, так и от компаний Европы и Азии. Однако digital-зрелость компаний Беларуси однозначно выше их конкурентов из России.

Цифровизация наиболее распространена в тех отраслях, в которых наблюдается серьезная конкуренция: финансовый сектор, электронная коммерция, продажа товаров повседневного спроса. При этом прослеживается прямая зависимость между уровнем цифровой зрелости, количеством сотрудников и выручкой компании. Так, компании с числом сотрудников 101-250 и 251+ имеют более высокий уровень digital-зрелости. Компании с выручкой больше $20 миллионов в год и вовсе в среднем достигли интегрированного уровня.

Лучше всего у бизнеса Беларуси обстоят дела с организацией работы внутренних и аутсосрс-команд, с использованием интернет-рекламы и сегментацией целевой аудитории.

Хуже всего – с атрибуцией продаж: пониманием, какой клиент и после каких маркетинговых стратегий стал покупателем.

Полный отчет о цифровой зрелости бизнеса Беларуси доступен на сайте агентства AMDG Belarus.

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