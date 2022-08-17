В команде президента Украины Владимира Зеленского нет планов по неконтролируемой эмиссии гривны в объеме до 60 млрд грн в месяц. Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Украины Даниил Гетманцев в Facebook.

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Прямая речь

«Хочу успокоить экономистов, бизнес

Напомним

и партнеров, шокированных некоторыми неосторожными заявлениями. Нет, никто не собирается неконтролированно печатать по 60 млрд грн в месяц. И да, ответственные специалисты в команде понимают негативное влияние эмиссии на инфляцию и курс, как и профессионально владеют инструментами ее стерилизации», — заявил Гетманцев.

«Минфин» писал о том, что заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма сообщил, что при сбалансированности экспортно-импортных операций, решении вопроса с выплатой госдолга и существенной поддержкой международных партнеров Украина может позволить себе эмиссию от 30 до 60 млрд грн в месяц.

Источник