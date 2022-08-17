В команде президента Украины Владимира Зеленского нет планов по неконтролируемой эмиссии гривны в объеме до 60 млрд грн в месяц. Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Украины Даниил Гетманцев в Facebook.
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Прямая речь
«Хочу успокоить экономистов, бизнес
Напомним
«Минфин» писал о том, что заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма сообщил, что при сбалансированности экспортно-импортных операций, решении вопроса с выплатой госдолга и существенной поддержкой международных партнеров Украина может позволить себе эмиссию от 30 до 60 млрд грн в месяц.