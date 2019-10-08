«Зрады» нет. Гончарук анонсировал увеличение расходов на армию в 2020 году

Фото: То є Львів.

Премьер-министр опроверг слухи о сокращении социальных льгот

Премьер-министр министр Украины Алексей Гончарук на сегодняшнем брифинге в Киеве заявил, что в 2020 году расходы на безопасность и оборону страны будут увеличены. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«В публичной плоскости обсуждается, что «зрада», что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены», — заявил Гончарук.

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По его словам, в процентном соотношении данные расходы сохранятся на уровне 5,4% от общего фонда бюджета. В абсолютных цифрах 245,8 млрд гривен будут выделены на безопасность и оборону страны, тогда как 136 млрд получит непосредственно Министерству обороны.

Гончарук отметил, что не может идти речи о сокращении расходов на оборону или сокращения социальных стандартов защитников, в то время когда Украина находится в состоянии внешней агрессии.

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