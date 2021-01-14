Жуки и наличные: топ-6 вариантов для инвестиций в 2021 году

Пандемия коронавируса продолжает бушевать. Фондовые рынки и инвесторы замерли в ожидании того, что же принесет новый 2021 год. Но жизнь продолжается, и нужно наращивать инвестиционный портфель.

разбиралось, во что можно вложить деньги в 2021 году и почему эти способы действительно могут стать доходными.

Деньги, акции, квартиры: топ-3 оптимальных варианта для инвестирования в 2021 году

Старые добрые наличные

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Из-за печальных тенденций 2020 года лучшей инвестиционной стратегией может оказаться наращивание денежных резервов. Прибыль будет не очень большой, но это гарантированная финансовая подушка, которая может помочь подготовиться к тому, что будет дальше.

Важный принцип диверсификации своего инвестиционного портфеля – разделение активов на разные валюты. Инвесторы рекомендуют выбрать несколько валют, например, доллар США, евро и юань. Ключевой показатель для выбора валюты – спрос на нее, потому что ликвидные валюты являются более доходными.

Подписывайтесь на нас в Google News!

Никто не может точно сказать, в каком направлении будет двигаться фондовый рынок в 2021 году, но, как пишет Forbes, инвестирование в акции всегда сводилось к игре по средним показателям. Средние значения существенно поддерживают сохранение крупных позиций по акциям.

Например, стоит рассмотреть биотехнологии. Они могут оставаться сильным сектором в 2021 году независимо от того, что делает рынок в целом. Перспективны и некоторые сырьевые секторы. Прогнозируют, что мировая экономика снова начинает работать и цены на сырье ускорят рост.

Учитывая неуклонный рост цен на жилую недвижимость, а также турбулентность на рынке коммерческой недвижимости, в 2021 году этот сектор действительно выглядит неоднозначным. Но именно поэтому он, возможно, и заслуживает более пристального внимания в наступившем году.

Еще одна причина рассмотреть возможность инвестирования в недвижимость — это противодействие фондовому рынку. Недвижимость часто показывает хорошие результаты во время спада фондового рынка, поскольку инвесторы ищут альтернативные вложения в акции, пишет Forbes.

Искусство, алкоголь и жуки: альтернативные инвестиции в 2021 году

Новый 2021 год продолжает омрачать перспективы фондовых рынков из-за пандемии коронавируса. В ответ на это агентство Bloomberg Wealth предложило идеи активов, которые способны противостоять превратностям экономики 21 века. Некоторые из этих альтернатив представляют собой вариацию привычных инвестиций, иные являются совершенно новыми, а третьи просто странными. Их объединяет одно: чтобы вложить в них деньги, необязательно быть сверхбогатым.

Бочонок виски

За последние годы бутылки 95-летнего шотландского виски ушли на аукционах за $1-2 млн, однако предприимчивые коллекционеры покупают виски не бутылками, а бочками. С возрастом напиток становится только лучше, а бочки из американского или европейского дуба специально пропитывают ванилью или карамелью. Цены на бочки начинаются от $11 тыс. и могут доходить до $700 тыс.

В связи с ростом спроса в Азии в 2021 году есть хорошие основания для таких покупок: стоимость редкого виски за последнее десятилетие взлетела на 564%, и этот актив, согласно отчету Knight Frank 2020 Wealth Report, превзошел не только хорошее вино, но и любой другой роскошный актив.

Права на музыку

Сейчас сильное влияние на музыку оказывают социальные сети: например, видео в TikTok с мужчиной, катающимся на скейтборде под песню Fleetwood Mac «Dreams», сделало трек 44-летней давности одним из неожиданных хитов года. После чего два основных автора песен Fleetwood Mac — Линдси Бэкингем и Стиви Никс — в последние недели по отдельности продали права на свои песни. А в декабре 2020 года Боб Дилан продал весь свой сборник песен Universal Music Group примерно за $300 млн.

Возможность для инвесторов заключается в том, чтобы найти способ получить часть прибыли. А современная революция потокового вещания делает новую и старую музыку более ценной. Однако инвестировать в каталоги таких легенд, как Дилан, непросто, а приливы и отливы в музыкальном бизнесе непредсказуемы.

Фермы насекомых

Идея употребления в пищу насекомых может отпугнуть некоторых людей, но она становится все более интересной, поскольку рассматривает насекомых как жизнеспособный и необходимый источник питания в связи с перенаселением и изменениями климата, сокращающими производство продуктов питания в мире. Например, насекомых можно разводить на гораздо меньших площадях и за меньшие деньги, чем животных, что могло бы уменьшить вырубку лесов под пастбища в Бразилии и Африке.

Инвесторы и предприниматели вкладывают серьезные средства в выращивание богатых белком насекомых. Брюссельская фирма Astanor Ventures в прошлом году привлекла $325 млн инвестиций в устойчивые агропродовольственные стартапы. Такие фонды, как Astanor Ventures, обслуживают состоятельные семьи, но отдельные лица могут подать заявку на вхождение в эти фонды с минимальными инвестициями в размере $305 тыс.



Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter





Источник