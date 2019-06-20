Зеленский хочет открыть рынок земли и запретить азартные игры

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что выступает за отмену ряда запретов, которые действуют в Украине с советских времен, в частности, моратория на продажу сельскохозяйственной земли, а также запрет на азартные игры

Об этом Зеленский сообщил во время встречи с бизнесом 20 июня, информирует Depo.ua со ссылкой на «Общественное».

«Украине нужно избавиться от нафталинового постсоветского регулирования, которое внедрялось для плановой экономики. Например, запрет свободно распоряжаться своим имуществом, а именно землей, валютой, или запрет заниматься деятельностью, которая не наносит другим вред, например, играть в легальные азартные игры. Все эти запреты должны быть отменены», — заявил Зеленский.

Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

После этого нардепы от БПП Алексей Мушак и Виктор Пинзеник внесли в Раду постановления об отмене моратория на открытие рынка земли.

17 января 2019 года Верховная Рада разблокировала мораторий на продажу земли

4 февраля президент Петр Порошенко подписал закон № 2666-VIII о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года.

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