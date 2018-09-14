«Яндекс» и Сбербанк займутся электронной коммерцией

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Сергей Булкин/News.ru

«Яндекс.Маркет» и Сбербанк заявили о выработке концепции совместного маркетплейса. Запустить торговую площадку планируют в октябре.

По словам директора по международному развитию «Яндекс.Маркет» Алекса Васильева, в основу логистической модели компании ляжет опыт компании Amazon, передаёт РБК. Компания возьмёт на себя всю ответственность за логистику и доставку товара, за адаптацию контента на русский язык и его маркетинг. В настоящее время около 90% трансграничных посылок идёт в Россию из Китая, новая площадка будет ориентироваться на поставщиков из других стран.

По словам представителя компании, на локальных рынках присутствует значительное количество сильных игроков, занимающихся производством качественных товаров. Однако они не представлены в нашей стране, многие продавцы не готовы заниматься организацией доставки в Россию. Иностранцы не очень хорошо знают российский рынок и опасаются рисков, связанных с выходом на него нового игрока. Новая площадка даст таким брендам возможность выйти в Россию без дополнительных инвестиций.

Ранее News.ru писал о том, что китайская Alibaba Group создаст совместное предприятие в сфере электронной коммерции с Mail.ru Group, «МегаФоном» и Российским фондом прямых инвестиций.

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