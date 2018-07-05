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Всероссийский форум по электронной коммерции E-COM FLOW 2018

E-commerce 05 Июл 2018
Всероссийский форум по электронной коммерции E-COM FLOW 2018
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Пока власти пытаются определиться со сроками
введения пошлин на интернет-покупки из-за рубежа, представители российского
онлайн-ритейла не спешат радоваться уменьшению конкуренции, ведь множество
инфраструктурных и регуляторных вопросов остаются нерешенными, и именно это, а
не конкуренция с международными магазинами, наибольшим образом тормозит
развитие рынка. Перспектива увеличения НДС до 20% на фоне снижающейся
покупательной способности населения также не добавляет рынку оптимизма.

От хайпа и теории к реальной эффективности
e-com и продуманной стратегии развития. От сбора и анализа данных о клиентах до
логистики и сервиса «последней мили».

27-28 сентября лидеры рынка онлайн-торговли
поделиться наиболее передовыми кейсами и обсудят дальнейшее развитие e-commerce
в России.

100+
экспертов-практиков соберутся в Москве для обмена реальным опытом и выработки
оптимальных решений, применимых в токсичной атмосфере постоянных перемен.

Вас
ждут кейсы, аналитика, дискуссия и talk-show, в ходе которого каждый участник
сможет не только задать вопрос экспертам, но и поделиться своим видением
ситуации.

Кто
будет делиться опытом?

  • Дмитрий
    Селихов, Заместитель директора по развитию бизнеса, ALIBABA GROUP В РОССИИ
  • Елена Артемьева, Head of Analytics, BROCCOLI
  • Мария
    Голубева, Руководитель направления электронной коммерции, KIMBERLY-CLARK
  • Алексей
    Ручкин, Директор по электронной коммерции, ADAMAS
  • Елена
    Белоусова, Заместитель генерального директора по стратегии, JEANS SYMPHONY
  • Дарья
    Зайцева, Руководитель по развитию платежных и финансовых сервисов, ALIEXPRESS В
    РОССИИ И СНГ
  • Юлия
    Котенко, главный специалист департамента качества продукции, АЭРОФЛОТ
  • Анна
    Дундукова, Директор по маркетингу и digital, интернет-магазин запчастей, PORT3

И это только начало…

  
Аудитория:

Руководители сферы e-commerce компаний
крупного и среднего бизнеса, директора по развитию, продажам и маркетингу,
профессионалы финансового сектора, поставщики продуктов и услуг.

Льготная
регистрация до 27 августа.

 

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Источник

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