Всероссийский форум по электронной коммерции E-COM FLOW 2018

Пока власти пытаются определиться со сроками

введения пошлин на интернет-покупки из-за рубежа, представители российского

онлайн-ритейла не спешат радоваться уменьшению конкуренции, ведь множество

инфраструктурных и регуляторных вопросов остаются нерешенными, и именно это, а

не конкуренция с международными магазинами, наибольшим образом тормозит

развитие рынка. Перспектива увеличения НДС до 20% на фоне снижающейся

покупательной способности населения также не добавляет рынку оптимизма.

От хайпа и теории к реальной эффективности

e-com и продуманной стратегии развития. От сбора и анализа данных о клиентах до

логистики и сервиса «последней мили».

27-28 сентября лидеры рынка онлайн-торговли

поделиться наиболее передовыми кейсами и обсудят дальнейшее развитие e-commerce

в России.

100+

экспертов-практиков соберутся в Москве для обмена реальным опытом и выработки

оптимальных решений, применимых в токсичной атмосфере постоянных перемен.

Вас

ждут кейсы, аналитика, дискуссия и talk-show, в ходе которого каждый участник

сможет не только задать вопрос экспертам, но и поделиться своим видением

ситуации.

Кто

будет делиться опытом?

Дмитрий

Селихов, Заместитель директора по развитию бизнеса

Селихов, Заместитель директора по развитию Елена Артемьева, Head of Analytics, BROCCOLI

Мария

Голубева, Руководитель направления электронной коммерции, KIMBERLY-CLARK

Голубева, Руководитель направления электронной коммерции, KIMBERLY-CLARK Алексей

Ручкин, Директор по электронной коммерции, ADAMAS

Ручкин, Директор по электронной коммерции, ADAMAS Елена

Белоусова, Заместитель генерального директора по стратегии, JEANS SYMPHONY

Белоусова, Заместитель генерального директора по стратегии, JEANS SYMPHONY Дарья

Зайцева, Руководитель по развитию платежных и финансовых сервисов, ALIEXPRESS В

РОССИИ И СНГ

Зайцева, Руководитель по развитию платежных и финансовых сервисов, ALIEXPRESS В РОССИИ И СНГ Юлия

Котенко, главный специалист департамента качества продукции, АЭРОФЛОТ

Котенко, главный специалист департамента качества продукции, АЭРОФЛОТ Анна

Дундукова, Директор по маркетингу и digital, интернет-магазин запчастей, PORT3

И это только начало…



Аудитория:

Руководители сферы e-commerce компаний

крупного и среднего бизнеса, директора по развитию, продажам и маркетингу,

профессионалы финансового сектора, поставщики продуктов и услуг.

Льготная

регистрация до 27 августа.

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