Всероссийский форум по электронной коммерции E-COM FLOW 2018

Пока власти пытаются определиться со сроками
введения пошлин на интернет-покупки из-за рубежа, представители российского
онлайн-ритейла не спешат радоваться уменьшению конкуренции, ведь множество
инфраструктурных и регуляторных вопросов остаются нерешенными, и именно это, а
не конкуренция с международными магазинами, наибольшим образом тормозит
развитие рынка. Перспектива увеличения НДС до 20% на фоне снижающейся
покупательной способности населения также не добавляет рынку оптимизма.
От хайпа и теории к реальной эффективности
e-com и продуманной стратегии развития. От сбора и анализа данных о клиентах до
логистики и сервиса «последней мили».
27-28 сентября лидеры рынка онлайн-торговли
поделиться наиболее передовыми кейсами и обсудят дальнейшее развитие e-commerce
в России.
100+
экспертов-практиков соберутся в Москве для обмена реальным опытом и выработки
оптимальных решений, применимых в токсичной атмосфере постоянных перемен.
Вас
ждут кейсы, аналитика, дискуссия и talk-show, в ходе которого каждый участник
сможет не только задать вопрос экспертам, но и поделиться своим видением
ситуации.
Кто
будет делиться опытом?
- Дмитрий
Селихов, Заместитель директора по развитию бизнеса, ALIBABA GROUP В РОССИИ
- Елена Артемьева, Head of Analytics, BROCCOLI
- Мария
Голубева, Руководитель направления электронной коммерции, KIMBERLY-CLARK
- Алексей
Ручкин, Директор по электронной коммерции, ADAMAS
- Елена
Белоусова, Заместитель генерального директора по стратегии, JEANS SYMPHONY
- Дарья
Зайцева, Руководитель по развитию платежных и финансовых сервисов, ALIEXPRESS В
РОССИИ И СНГ
- Юлия
Котенко, главный специалист департамента качества продукции, АЭРОФЛОТ
- Анна
Дундукова, Директор по маркетингу и digital, интернет-магазин запчастей, PORT3
И это только начало…
Аудитория:
Руководители сферы e-commerce компаний
крупного и среднего бизнеса, директора по развитию, продажам и маркетингу,
профессионалы финансового сектора, поставщики продуктов и услуг.
Льготная
регистрация до 27 августа.
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