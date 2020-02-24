Вирус вырос – Газета Коммерсантъ № 33 (6754) от 25.02.2020

Мир оказался на пороге глобальной эпидемии коронавируса: резкий рост случаев заражения зафиксирован и в Европе, и в Азии, и на Ближнем Востоке. Пока власти разных стран мира ищут способ справиться с распространением болезни, в Китае заявляют, что с момента основания КНР в 1949 году не сталкивались со столь трудно контролируемой эпидемией. Во Всемирной организации здравоохранения признают: попытки ограничить распространение вируса территорией КНР — на грани провала.

Китайский коронавирус, унесший жизни более 2,5 тыс. человек, активно распространяется по миру — новыми очагами заражения стали Италия, Южная Корея и Иран. «Мы пока еще на этапе, когда сдерживание (эпидемии.— “Ъ”) возможно, однако окно возможностей закрывается»,— предупредил в конце прошлой недели генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он посетовал на растущее число «случаев, не имеющих прямой эпидемиологической связи», то есть когда заражаются люди, не посещавшие Китай и не контактировавшие с зараженными.

Карнавал инфекций

В 73 раза за выходные увеличилось число зараженных новым коронавирусом в Италии — в пятницу сообщалось лишь о трех заболевших, в понедельник власти сообщили о 219 зарегистрированных случаях. «Мы до сих пор не можем вычислить, кто принес болезнь в страну, так что делать прогнозы сложно»,— рассказал глава Национальной службы гражданской обороны страны Анджело Борелли. По его словам, один человек уже выздоровел, а 91 пациент находится в изоляции в собственных домах. Зарегистрировано пять смертельных случаев.

Большинство заболевших зафиксировано в Ломбардии, регионе на севере Италии. По словам министра здравоохранения страны Роберто Сперанцы, в затронутых заболеванием муниципалитетах введены чрезвычайные меры: запрещены публичные мероприятия, закрыты общественные учреждения, снижена интенсивность работы общественного транспорта, все инфицированные и те, кто с ними контактировал, помещены в карантин. В десяти городах въезд и выезд разрешены лишь по специальным документам. «Мы просим всех, кто был в зоне эпидемии, в обязательном порядке оставаться дома»,— заявил господин Сперанца.

В Милане — столице Ломбардии — на неделю закрыты школы и отменены групповые поездки учащихся, некоторые показы в рамках миланской недели моды прошли за закрытыми дверями с интернет-трансляциями. Кроме того, раньше срока завершен венецианский карнавал. Власти соседних стран — в частности, Австрии — решили обсудить вопрос о целесообразности введения ограничений на границе с Италией. Французский министр здравоохранения Оливье Веран анонсировал скорое совещание глав медицинских ведомств стран ЕС.

Центр эпидемии, центр патриотизма

«Несмотря на то что жители Кума находятся в эпицентре заболевания, именно Кум стал одним из самых активных избирательных округов»,— так верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи прокомментировал прошедшие в Иране в пятницу выборы, показавшие самую низкую в истории Исламской Республики явку (по предварительным данным, менее 43%) и закончившиеся масштабными карантинными мероприятиями.

Вскоре после закрытия избирательных участков власти объявили о временном прекращении работы школ, университетов, кинотеатров и культурных центров в разных регионах страны. Некоторые спортивные события отменены, некоторые пройдут без зрителей. Все эти меры приняты на фоне самой смертоносной эпидемии после Китая — по официальным данным, в Иране заболел 61 человек, умерли 12. При этом иранский депутат Ахмад Фарахани заявил, что власти скрывают истинное число жертв и на самом деле погибших уже 50.

Власти Армении, Турции и Пакистана временно закрыли границу с Ираном, Афганистан,Таджикистан, Оман и Грузия приостановили сообщение со страной, а Азербайджан призвал граждан к осторожности при посещении Исламской Республики.

Вера и вирус

Новый эпицентр распространения коронавируса также зафиксирован в Азии — власти Южной Кореи объявили тревогу высшего уровня. Президент Мун Чжэ Ин заявил, что в ситуации с коронавирусом происходит «угрожающий поворот». «Следующие несколько дней будут чрезвычайно важными. Следуя рекомендациям экспертов, правительство повысит уровень тревоги до «угрожающей» и радикально усилит ответные меры»,— заявил глава государства.

Южная Корея занимает второе место по числу заболевших — власти отчитались о 833 случаях заражения и восьми смертях. Эпицентром стал город Тэгу, где болезнь быстро распространилась среди членов местной таинственной христианской секты «Синчхонджи», практикующей массовые богослужения, однако вирус зафиксирован и в других городах — Кванджу и Чеджу. Правая газета «Чосон ильбо» призвала закрыть всем китайцам въезд в страну — соответствующая петиция набрала более 760 тыс. подписей. «Ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля, потому что преисполненный оптимизма президент говорил, что эпидемия долго не продлится. Если вирусу не перекрыть пути распространения, вся страна будет под угрозой»,— написано в редакционной статье газеты.

Власти также заслужили критику не только за слишком медленный, но и за слишком активный ответ на эпидемию — из-за практики одноразового использования постельного белья и полотенец у всех подозреваемых на коронавирус в Тэгу возникла их нехватка. Медики сообщают, что для обслуживания всех пациентов не хватает ни врачей, ни медсестер, ни коек в больницах.

Первоисточник заразы

В Китае — на родине коронавируса — власти также сообщают о сложностях борьбы с ним. «Нынешняя ситуация с эпидемией все еще напряженная и сложная. Контроль и препятствование ее распространению сейчас на самой важной фазе»,— заявил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, нынешняя чрезвычайная ситуация в здравоохранении стала самой сложной с момента основания Китайской Народной Республики в 1949 году и, несомненно, нанесет ощутимый урон экономике страны. «Для нас это и кризис, и большое испытание»,— подчеркнул он, призвав регионы постепенно и упорядоченно возвращаться к работе, руководствуясь ситуацией на местах.

Вскоре после его обращения власти провинций Гуандун, Шаньси, Ганьсу, Юньнань, Гуйчжоу, и Ляонин снизили уровни связанной с коронавирусом тревоги, позволив местным властям самостоятельно принимать необходимые меры для борьбы с эпидемией.

Мировое сообщество тем временем готовится к дальнейшему распространению вируса: ВОЗ запросила $675 млн, чтобы подготовить страны с неразвитыми системами здравоохранения к эпидемиям.

Алексей Наумов

Золотая лихорадка подхватила вирус

Реакция рынков

Появление информации о резком расширении эпидемии коронавируса за пределами Китая вызвала распродажу на фондовых рынках в понедельник 24 февраля. Первыми отреагировали азиатские фондовые биржи, наиболее остро — рынки Гонконга и Южной Кореи. Индекс Hang Seng потерял 1,8%, KOSPI — 3,9%. Европейские фондовые индексы по итогам дня потеряли 3,5–4%. Лидером падения оказался индекс афинской фондовой биржи, потерявшей 8,4%. Итальянский индекс FTSE MIB упал почти на 5,5%. Американские индексы, в начале торгов потерявшие около 4%, к 20:00 отчасти восстановили свое положение. Снижение составляло около 3% по DJIA и 2,7% по NASDAQ Composite.

Как считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов, «паника на мировых фондовых рынках связана с тем, что становится ясно — эпидемия коронавируса приобретает неуправляемый характер и постепенно глобализируется». «Мировая экономика сталкивается с явным замедлением, и это замедление может быть усилено коронавирусом»,— заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мер на встрече по финансированию стран G20 в Саудовской Аравии, передает агентство AP. 22 февраля МВФ предупредил, что вспышка вируса может снизить глобальный экономический рост на 0,1% в этом году. Участники рынка не исключают, что ФРС может смягчить денежно-кредитную политику на фоне распространения эпидемии. Согласно контрактам CME Group FedWatch, трейдеры оценивают вероятность снижения ставки в марте в 23%. Впрочем, как отмечает Сергей Суверов, «складывается впечатление, что риски пока перевешивают эффект от монетарных стимулов, поэтому динамика рынков будет определяться новостями о распространении коронавируса».

Инвесторы перекладывают средства в защитные активы — US Treasuries и золото. Доходность 10-летних американских облигаций упала до 1,37% годовых — минимум с июля 2016 года. По данным Bloomberg, котировки золота 24 февраля на спот-рынке достигали отметки 1689,31 за тройскую унцию. «Золото растет в ожидании снижения процентных ставок, поскольку центральные банки применяют все возможные монетарные лекарства для экономики, пораженной вирусом Covid-19»,— отмечают аналитики BDSwiss Group.

Дмитрий Михайлович





Последние данные о распространении и ущербе от заболевания — в хронике “Ъ”

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