Вы здесь: Главная / Мировая экономика / Видеоплатформа Rutube запущена в новом формате — Реальное время

Видеоплатформа Rutube запущена в новом формате — Реальное время

Мировая экономика 02 Апр 2021
Видеоплатформа Rutube запущена в новом формате — Реальное время
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Видеоплатформа Rutube запущена в новом форматеФото: скриншот

Видеоплатформа Rutube перезапущена в новом формате. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь станет возможен просмотр видео без регистрации, можно будет создавать тематические плейлисты и монетизировать свой контент.

Кроме того, поменялся интерфейс — теперь есть новые возможности управления контентом. Трансляции, образовательный контент, подкасты — все это станет доступно в бета-версии сервиса.

Также на платформе собраны контент федеральных каналов, видео крупнейших киностудий и авторов.

Ранее сообщалось, что Холдинг «Газпром-медиа» выкупит видеосервис Rutube. Холдинг планирует сохранить команду и усилить ее в рамках модернизации сервиса. Должность генерального директора продолжит занимать Роман Максимов.

ОбществоТехнологии


Источник

← «Мировая экономика к историям, как в Суэцком канале, просто не готова» Без российских моряков мировая экономика пойдет ко дну →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top