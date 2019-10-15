Валютный рынок — НБУ купил на межбанке 7-11 октября 135 млн долларов

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

За неделю центробанк купил 135 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 7-11 октября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 134,50 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

По данным Национального банка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 4333,60 млн долларов и продал на 448,23 млн долларов.

Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 3885,38 млн долларов.

Согласно информации НБУ, за минувшую неделю нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1413,18 млн грн до 98423,01 млн грн.

Отметим, в течение в течение недели 30 сентября — 4 октября Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке валюты на 42,50 млн долларов и продал на 200 млн долларов. Центробанк продавал валюту, чтобы сдержать резкий рост курса доллара, который наблюдался в начале октября.

По прогнозу аналитиков, на текущей неделе ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,4/24,7 грн.

Источник