В январе Минфин привлек в госбюджет 18,6 миллиарда — Минфин

Министерство финансов в январе привлекло в государственный бюджет 18,6 млрд гривен за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом свидетельствуют данные НБУ.

На сколько пополнили бюджет

В январе Минфин разместил ОВГЗ на 18,608 млрд гривен, что на 23,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

ОВГЗ в иностранной валюте в январе не размещали. Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 10% годовых.

Минфин намерен привлечь 242 млрд гривен на внутреннем рынке и 119 млрд гривен в эквиваленте на внешнем в 2020 году.

Напомним

В 2018 году Минфин привлек в госбюджет 65,128 млрд гривен, $3,478 млрд и 503 млн евро за счет размещения ОВГЗ. В 2019 году — 227,6 млрд гривен, $4,3 млрд и 387 млн евро.

На этой неделе, 11 февраля, Минфин предложил инвесторам номинированные в гривне гособлигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 2 и 4 года. А также номинированные в долларах США бумаги, выполнение обязательств по которым произойдет через 1,2 года. Средневзвешенная доходность 3-месячных гривневых ОВГЗ составила 9,46%.

22 января Минфин разместил 10-летние еврооблигации на сумму 1,25 млрд евро. Ценные бумаги приобрели 200 инвестиционных фондов из 31 страны. Спрос превысил предложение более чем в пять раз, что позволило Минфину снизить ставку с ожидаемых 5% до 4,375%. Это является рекордно низким уровнем стоимости заимствований для украинских гособлигаций.

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В декабре 2019 года в Минфине заявляли, что до 2024 года планируют перейти к выпуску ОВГЗ, номинированных исключительно в гривне. Решение объясняют тем, что долг в иностранной валюте очень дорогой.

По итогам 2019 года украинцы увеличили объем вложений в ОВГЗ на $3,7 млрд.

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