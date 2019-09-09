В Яндексе появились автоматические отчеты по продажам для Турбо-страниц

Яндекс начал автоматически создавать подробные отчеты по продажам для Турбо-страниц онлайн-магазинов с подключенной Метрикой.
Подобные отчеты называются «отчетами по электронной коммерции», с их помощью можно подробно анализировать продажи. В них доступны следующие сведения:
- самые популярные бренды и категории,
- товары, которые чаще всего добавляют в корзину, но не покупают,
- средний доход на покупку и визит,
- общий доход и доход в разбивке по каналам.
Проанализировав результаты, магазины смогут понять, какие товары приводя покупателей с самым высоким средним чеком, какие категории и бренды пользуются спросом, каков средний возраст покупателей, чем они интересуются и не только.
Чтобы нововведение заработало, необходимо настроить передачу данных, включив опцию «Электронная коммерция» в настройках счетчика. Для Турбо-страниц с подключенной Метрикой отчеты будут формироваться автоматически.
Подробнее о функции «Электронная коммерция» можно узнать в Помощи Яндекса.
Напомним, в конце августа в поиске Яндекса появился колдунщик десктопных Турбо-страниц.
Источник: Блог Яндекса