В Совете Федерации предрекли проблемы экономики ЕС из-за снижения поставок газа из РФ

Первый замглавы международного комитета Совфеда заявил, что в Евросоюзе» сильно давит Польша», заключившая контракты на поставку ресурсов из США

Виктория ИВАШЕЧКИНА

В Совете Федерации предрекли проблемы экономики ЕС из-за снижения поставок газа из РФ Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС

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Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что Европа может ощутить проблемы в части экономики из-за возможного снижения поставок газа из РФ.

Он добавил, что в Евросоюзе «по данной теме сильно давит Польша». Ранее страна заключила контракты на поставку газа из США.

— Это решение, конечно, политизированное. Нам выкручивают руки, заставляют сохранять транзит газа через Украину, — подчеркнул Джабаров.

Первый замглавы международного комитета также добавил, что экономика европейских стран «может пострадать от возможного снижения транзита российского газа».

— Главная цель всех подобных решений — создать препятствия для реализации проекта по «Северному потоку», — уверен Джабаров.

При этом он заявил, что значительные проблемы в экономике могут почувствовать и такие сильные страны ЕС, как, к примеру, ФРГ, пишет «РИА-Новости».

— Германия уже сейчас рассматривает различные меры для оздоровления своей экономики, вряд ли они захотят в ущерб своим интересам принимать какие-то решения, — подытожил Джабаров.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Украина будет требовать у России компенсацию за транзит газа. Об этом сообщил директор «Нафтогаза Украины» на пресс-конференции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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