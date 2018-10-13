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В оккупированных городах Донбасса появились листовки ко Дню защитника Украины (ФОТО)

Политика 13 Окт 2018
В оккупированных городах Донбасса появились листовки ко Дню защитника Украины (ФОТО)
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В оккупированных Донецке, Антраците и Дебальцево появились листовки ко Дню защитника Украины

Листовки появились на админзданиях, вблизи рынков и остановок общественного транспорта, передает «ДС» со ссылкой на «Донбас.Реалии».

В Донецке сине-желтые листовки наклеили на здания так называемой «администрации» боевиков Пролетарского района города.

Кроме того, на улице Пухова у часовни Святого Апостола Иоанна Богослова вывесили украинский флаг, а на улице Университетской появилась надпись «Слава Украине!».

Кроме того, украинские надписи заметили на здании школы на улице Космонавтов в городе Дебальцево.

На доме культуры в Антраците Луганской области появилась надпись «Донбасс — Украина».

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