В МИД напомнили Кремлю об указе про передачу Крыма

Россия, как правопреемница СССР, должна выполнять договора с Украиной и не нарушать международное право

Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел, посвященного указуВерховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года о передаче Крымской области в состав УССР, передает «ДС».

«19.02.1954 состоялась передача Крымской области РСФСР в состав УССР на основании Указа Президиума ВС СССР. Как правопреемница СССР, Россия должна считаться с двух- и многосторонними договорами с Украиной, но своими действиями Россия доказывает, что не признает нормы международного права, жестко их нарушая», — сказано в заявлении.

Напомним, Россия начала оккупацию Крыма 20 февраля 2014 года, а 18 марта незаконно аннексировала полуостров.

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