В Кыргызстане цены на ГСМ растут и не думают останавливаться?

Особенно повышение стоимости ГСМ ощутили жители Баткенской области. На сегодня литр бензина марки АИ-92 там стоит 40-45 сомов. Житель города Баткена Абдулашим Гапаров говорит, что учитывая начавшиеся весенние полевые работы, такой рост цен осложнил жизнь простых граждан:

‒ Надо принимать какие-то меры, иначе никак. Я почти час простоял в очереди, чтобы купить 100 литров солярки. За мной еще много кто остался стоять. Когда им удастся купить, не знаю. Я живу в селе Арка, которое граничит с Таджикистаном. Говорят, что в отдаленных от нас селах стоимость бензина дошла до 50 сомов за литр. Мы пока берем по 45 сомов.

Повышение цен на ГСМ вызвало недовольство и бишкекских таксистов. По их словам, из-за этого их дневной заработок уменьшился почти в два раза.

Житель столицы Азамат Самарбеков говорит, что заниматься частным извозом с каждым днем становится накладнее:

‒ Несмотря на рост стоимости бензина, цена на поездки в такси ведь не изменилась. В день я зарабатываю около 1000-1200 сомов. Из них раньше примерно 500-600 сомов уходило на топливо. Сейчас я трачу почти 800-900 сомов на тот же объем ГСМ. И моего заработка практически ни на что не хватает.

Город Бишкек.

На сегодняшний день топливо на заправках Бишкека стоит 42,9 сома за бензин марки АИ-95, чуть дешевле – 41,3 сома стоит АИ-92. Дешевле всего АИ-80, который стоит 36,9 сома. А литр дизельного топлива можно купить по 38,9 сома.

В ноябре 2020 года тот же АИ-95 можно было приобрести по 36,03 сома за литр, а АИ-92 – по 31,07. Дизель тогда стоил 33,17 сома.

1 марта Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана провела пресс-конференцию, где было сказано, что с января 2021 года в стране на 14 % подорожали бензин и дизельное топливо. При этом ожидается, что в течение марта цены повысятся еще на 5-8 сомов.

Как пояснил исполнительный директор этого объединения Канат Эшатов, причиной роста послужило повышение отпускных цен на заводах России и прекращение поставок из Казахстана:

Канат Эшатов.

‒ Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана использует имеющиеся запасы, чтобы урегулировать ситуацию. Но мы все равно не можем бороться с ростом мировых цен и девальвацией сома. Отпускные цены на горюче-смазочные материалы на российских нефтеперерабатывающих заводах с начала года выросли на 67%. К примеру, если два месяца назад мы покупали тонну бензина за 300 долларов, то сейчас эта цифра превышает 500 долларов, а дизтопливо выросло с 360 до 470 долларов за тонну. Из-за угрозы коронавируса мировая экономика понесла огромный ущерб и сейчас только-только приходит в себя. В таких условиях растет спрос и на ГСМ. На сегодня баррель бензина стоит 67 долларов, тогда как в начале года он стоил 50 долларов.

В Кыргызстан ГСМ доставляется из России и Казахстана. РФ в свое время дала возможность завозить топливо на кыргызстанский рынок без уплаты таможенных пошлин. А экспорт этого товара из Казахстана в Кыргызстан прекратился с января 2021 года.

По данным исполнительного директора Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Каната Эшатова, в 2020 году в Казахстане был зафиксирован профицит в производстве ГСМ, в связи с чем была достигнута договоренность о поставках в Кыргызстан топлива по сниженным ценам. Но соседняя республика решила приостановить экспорт, объяснив это проводимыми на своих предприятиях ремонтными работами.

Представитель Министерства экономики и финансов КР Зайнидин Жумалиев отметил, что цены на ГСМ в Кыргызстане зависят от России:

‒ В феврале цена топлива на российских нефтеперерабатывающих заводах повысилась на 2,5-3%. Если точнее, то тонна бензина стала стоить 91 доллар, а дизель – 25 долларов за тонну. Естественно, все это влияет и на рынок Кыргызстана, потому что основная доля ГСМ к нам идет из России.

Тем не менее некоторым перевозчикам удается завозить из Казахстана топливо, продавая его дешевле того ГСМ, что возят из России. В эти дни на дорогах Чуйской области можно увидеть десятки торговцев, которые у обочины продают бензин в канистрах. Для автолюбителей покупать там может и выгодно, но не все знают, что весь этот товар доставляется из соседней республики контрабандным путем.

Эксперт в сфере экономики Кайрат Итибаев считает, что Кыргызстану пора перестать зависеть от зарубежного топлива. По этому поводу он предложил несколько вариантов:

‒ Надо провести переговоры с Азербайджаном или Казахстаном о закупках сырой нефти, чтобы перерабатывать ее внутри страны. Необходимо торговаться с ними и найти пути многосторонних продаж. Запустив наши нефтеперерабатывающие заводы, мы могли бы обеспечить внутренние потребности страны. Это практикуют Казахстан и Узбекистан. Тогда и цены будут стабильными. Конечно, это не приведет к снижению цен на бензин или дизель в Кыргызстане. Но фермеры, зная о стабильности поставок и стоимости, могли бы планировать свои работы.

В Кыргызстане потребность в ГСМ оценивается примерно в 1,1 млн тонн в год.

На сегодня стоимость бензина марки АИ-92 в Казахстане составляет 170 тенге за литр, в переводе на кыргызскую валюту это 34,6 сома. А в Москве бензин такой же марки продается по 45 рублей за литр, что составляет примерно 51,45 сома.

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Перевод с кыргызского. Оригинал статьи здесь.

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