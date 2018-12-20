В Кузбассе нет денег на спорт — МК в Кузбассе

Поэтому он развивается не благодаря, а вопреки

сегодня в 11:51, просмотров: 105

13 декабря на расширенном заседании Общественной палаты Кемеровской области чиновники от спорта, представители федераций и действующие тренеры и спортсмены обсуждали организацию и качество оказания услуг физической культуры и спорта населению Кузбасса. На повестке дня – две основные темы: как выжить бесплатному спорту и как регламентировать платный спорт-бизнес. Однако, как это часто бывает, вопросов оказалось больше, чем ответов.

Есть планы, а есть реальность

Все собравшиеся неоднократно озвучивали в своих выступлениях задание президента Российской Федерации – обеспечить население спортивными объектами и увеличить к 2024 году количество граждан, занимающихся физкультурой и спортом, до 55%. На фоне этого призыва ситуация в кузбасском спорте выглядит не столько комично, сколько саркастично.

Так выглядит стадион легкоатлетического манежа в Кемерове

Мы-то увеличим, только что делать с этой толпой спортивно ориентированных кузбассовцев? По информации замначальника управления бюджетного планирования, учета и отчетности департамента молодежной политики и спорта КО Натальи Мещеряковой, крупные спортивные центры (гребная база, футбольный манеж, стадионы с трибунами, плавательные бассейны и т.д.) задействуются на сегодняшний день на 77-79%. Это средние показатели по региону. На местах, конечно, случаются перегибы. К примеру, в Юрге зафиксирован перегруз спортивных сооружений – 125%, а Крапивинский район демонстрирует полное равнодушие к спорту. Его спортивные заведения задействуются по назначению всего на 5%. Наиболее эффективно используются крытые спортивные объекты с искусственным льдом – 94,71%. Но, как выяснилось, к увеличению мощностей все эти спортивные площадки вряд ли готовы. «Мы можем констатировать нехватку кадров, проблему оттока населения, готового заниматься физкультурой и спортом, спортивное оборудование во многих учреждениях давно устарело, а сами спортивные площадки функционируют с высокой степенью износа. Что уж скрывать, многие муниципальные спортивные сооружения пребывают в упадке», – призналась представитель департамента Наталья Мещерякова.

Почему-то ни слова не было сказано о легкоатлетическом манеже. А ведь это единственный в Кузбассе профессиональный комплекс для подготовки легкоатлетов. В других городах есть только спортивные залы и так называемые линейные манежи, которые далеки от спортивных стандартов. Когда-то королеве спорта в нашей области уделялось огромное внимание. Случилось это после того, как в 2000 году кемеровчанка Елена Прохорова завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Сиднее. Тогда и в самом манеже заменили покрытие беговых дорожек, и рядом с ним возвели лучший на тот момент стадион в Сибири. Только вот обновлять и поддерживать все это великолепие в должном состоянии оказалось некому. И сегодня у тренеров и родителей возникают вопросы относительно безопасности лучшего стадиона Сибири для юных спортсменов: трибуны давно разрушились, резина на дорожках разошлась, а в секторах для прыжков и метаний образовались провалы.

Спорт должен зарабатывать сам?

Ответ на вопрос, почему так, вероятнее всего, кроется в таблице, которую представил в своем выступлении заместитель председателя комиссии по охране здоровья граждан, физической культуре и спорту ОП Александр Бусыгин. «Нами был проведен сравнительный анализ финансового обеспечения региональных государственных программ физкультуры и спорта, – сообщил Александр Юрьевич. – Выяснилось, что, например, Красноярский край получает из бюджета на развитие спорта 15 миллиардов рублей, в то время как Кемеровская область – всего 600 миллионов». Присутствующих обескуражил такой разрыв в цифрах, но на вопрос, с чем он связан, никто, включая представителей областного департамента молодежной политики и спорта, ответить не смог.

Зато этим фактом были сняты все последующие вопросы, касающиеся финансирования спортсменов, их тренеров, выездных стартов, амуниции, заработной платы и т.д. «Вы же видите – денег нет», – на все был один ответ. Зато поставлена вполне конкретная задача – разработать и утвердить в I квартале 2019 года региональную концепцию по увеличению доли мастеров спорта, членов сборной страны, лиц, имеющих спортивные разряды и звания. Спортсменов должно стать больше, они должны демонстрировать более высокие результаты, но делать это им придется, судя по всему, на голом энтузиазме.

Видимо, чтобы подсластить пилюлю отсутствия должной государственной и областной поддержки, муниципальные спортивные учреждения должны научиться зарабатывать самостоятельно. «Сейчас в Сколкове обучаются наши кемеровские управленцы и предприниматели, – рассказал председатель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики Совета народных депутатов Кемеровской области Сергей Григорьев. – Одна из групп занимается коммерциализацией спортивной индустрии». Сергей Сергеевич предложил руководителям спортивных учреждений организовать рабочую группу, встретиться с командированными в Москву кузбассовцами после их возвращения, перенять опыт и начать осваивать механизмы зарабатывания денег и привлечения бизнеса в спорт. Участники заседания единогласно поддержали эту инициативу. А что делать?

Только вот кто будет тренировать наших спортсменов, тех самых разрядников и мастеров, которых с каждым годом должно становиться все больше, пока тренер будет, как торговец, «продавать спорт» и собирать по крохам средства для того, чтобы его спортсмены могли заниматься в нормальных условиях и имели возможность развиваться на выездных стартах.

Подытожить хотелось бы фразой, озвученной на совещании: «В целях развития физкультуры и спорта Коллегией АКО утверждена государственная программа «Молодежь, спорт и туризм Кузбасса», которая, по мнению членов Общественной палаты Кемеровской области, требует значительного увеличения финансирования программ спортивной подготовки. Для обоснования увеличения финансирования необходимы квалифицированные разъяснения по исполнению методики расчета федеральных стандартов по спортивной подготовке, за которыми предложено обратиться в Министерство спорта Российской Федерации». Почему до сих пор никто из Кузбасса квалифицированно не разъяснил и не обосновал Минспорту, что Кемеровская область нуждается в поддержке физкультуры и спорта не меньше, чем тот же Красноярский край, вопрос риторический.

Бизнес на учет

В противовес муниципальным спортивным учреждениям негосударственные коммерческие спортивные школы чувствуют себя не в пример лучше. Только вот кто и чему учит в этих платных секциях, доподлинно не известно. Отсутствие единой системы контроля за деятельностью негосударственных коммерческих спортивных организаций – это второй вопрос, который обсудили участники заседания.

«Такое бесконтрольное существование коммерческого спорта не только снижает качество оказываемых услуг, но и не дает гарантий безопасности и здоровья детей и взрослых, – отметил Александр Бусыгин. – А как результат – травмы, отсутствие медицинского обеспечения и программ тренировок, проблема допинга, форсирования подготовки спортсменов, неорганизованные перевозки детей на соревнования, участие в несанкционированных спортивных мероприятиях и так далее. Я предлагаю создать единую электронную базу всех учреждений спорта на территории Кемеровской области, куда будут внесены все существующие фитнес-клубы и платные спортивные секции».

Чтобы такая электронная база заработала, необходимо каким-то образом обязать самостоятельные коммерческие бизнес-проекты включиться в эту единую систему учета. В этой связи региональная Общественная палата предложила поддержать инициативу о необходимости введения механизма регулирования спортивных организаций через их аккредитацию. Проработкой этого вопроса занимается представитель Кемеровской области в Общественной палате России, член комиссии Общественной палаты Кемеровской области по охране здоровья граждан, физической культуре и спорту Григорий Дрозд.

«Коммерция пришла сегодня во все виды спорта, частный сектор находится в «свободном плавании», и необходимо понимать, на каком уровне оказываются услуги в этой сфере, – отметил Григорий Анатольевич. – В ноябре в Общественной палате РФ состоялись слушания по этому вопросу. Мы сомневались насчет того, делать ли эту аккредитацию добровольной или принудительной. Но если мы не обяжем спортивные организации аккредитоваться, ничего в этой системе не поменяется. Поэтому было решено сделать ее обязательной. Члены ОП склоняются к тому, чтобы она была бесплатной. Так мы сможем обойти вопрос коррупции. Важно понимать то, что мы не хотим тем самым помешать развиваться коммерческому спорту. Скажу больше – мы хотим помочь ему стать безопасным и более профессиональным. Критериями для аккредитации планируется сделать квалификацию тренеров, оценку материально-технической базы, медицинского обеспечения и связи с профильными спортивными федерациями. К концу 2019 года должны быть разработаны поправки в законодательство, касающиеся аккредитации. Конечно, хочется подойти к этому вопросу максимально гибко. Ведь в селах и деревнях работают школьные учителя, которые ведут кружки и секции, но не смогут соответствовать всем требованиям. Эти нюансы мы еще продумываем.

Справка МК



В Кемеровской облас-ти на сегодняшний день в физкультурно-оздоровительной сфере работает 3060 организаций, физкультурой и спортом занимается более миллиона человек, зарегистрировано больше восьми тысяч спортивных сооружений, работает больше 100 организаций спортивной направленности, 29 из них – в сфере образования и 79 – в сфере физической культуры и спорта. Общее количество занимающихся в муниципальных и государственных спортивных учреждениях – более 75 тысяч человек.

Мы должны охватить всех и в конечном итоге получить орган, который будет не разрушать, а контролировать, понимать и развивать. И, мне кажется, это нормально. Можете ли вы представить, что в вашем городе сама собой возникла какая-то школа или вуз? Без соответствующего лицензирования и регистрации? Или, к примеру, больница? Почему же в спорте до сих пор нет такого серьезного надзора?»

Участники заседания поддержали необходимость ввести все организации, предоставляющие услуги в сфере физкультуры и спорта, в правовое поле.

Примечательно то, что в самом начале заседания его участники и организаторы предусмотрительно сделали акцент на том, что Общественная палата является лишь коммуникативной площадкой для обсуждения проблемных вопросов, такой вот дискуссионный клуб. Только пока мы эти проблемные вопросы лишь обсуждаем, наши спортсмены продолжают ездить на соревнования за свой счет, спортивные учреждения разрушаются, а тренеры занимаются не своими прямыми обязанностями, а поиском спонсоров и меценатов. На заседании нам объяснили, почему денег не хватает – оказывается, их просто мало. Но не объяснили, станет ли больше, а главное – что для этого нужно сделать. Просто предложили жить с этой информацией, а точнее – искать варианты выживания. Только если государственный спорт встанет на бизнес-рельсы и начнет зарабатывать на себя сам, чем же тогда он будет в конечном итоге отличаться от негосударственного?





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