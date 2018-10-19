В конце недели курс доллара в Украине резко повысился

19 октября 2018, пятница, 10:00 27

2018-10-19T10:00:00+03:00

Финансы

2018-10-19T10:01:50+03:00

Українські Новини

Українські Новини

В конце недели курс доллара в Украине резко повысился

В пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 18 октября на 11,63 коп. до 28,2116 UAH/USD, курс покупки — на 9,43 коп. до 27,9425 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 5,59 коп. до 31,9797 UAH/EUR, курс продажи повысился на 9,36 коп. до 32,5763 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:



Доллар США

Евро

10 российских рублей



Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний

27,9425

28,2116

31,9797

32,5763

3,80

4,34

Максимальный

28,0500

28,8000

32,1600

33,1000

4,20

5,00

Минимальный

27,7000

28,1000

31,7000

32,3900

2,70

4,20

Как сообщали Українські Новини, в четверг курс продажи доллара немного вырос, а евро продолжает падать.

Тем временем, МВФ дал прогноз курса гривни, цен и роста экономики в Украине на два года.





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