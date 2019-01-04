В конгрессе США намерены выдвинуть резолюцию об импичменте Трампа — новости политики, новости в мире, чп и криминал — газета «Обзор», новости Литвы — Сайт газеты ОБЗОР

Reuters

Член палаты представителей США Брэд Шерман намерен выдвинуть резолюцию об импичменте американского президента Дональда Трампа в первый же день работы конгресса нового созыва.

«Нет причин, по которым конгресс не рассмотрел бы (резолюцию. — RT). Каждый день Дональд Трамп показывает, что его уход из Белого дома стал бы благом для страны», — цитирует конгрессмена Los Angeles Times.

В декабре телеканал CNN сообщал, что Трамп опасается возможности объявления ему импичмента после перехода палаты представителей под контроль демократов.

Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич в беседе с НСН прокомментировал слова Трампа, который заявил, что если ему объявят импичмент, то это приведёт к негативным последствиям для экономики.

«Разумеется, усиление внутриполитического кризиса будет иметь последствия и для экономики», — сказал эксперт.

По его словам, такой кризис ведёт к экономической нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне, что отражается и на поведении американской биржи, американских рынков.

Как отметил Олевич, было бы странно, если бы Трамп говорил что-то другое: он пытается представить себя в качестве президента, который вывел американскую экономику на новый уровень.

«Пытается взять ответственность за успехи в экономике и заявлять, что без него они невозможны, либо что его уход из Белого дома приведёт к кризису или экономическим проблемам», — полагает эксперт.





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