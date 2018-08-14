Узбекистан: Реформы в информационно-коммуникационной сфере

Абу-Али Ниязматов,

14 августа 2018, 16:27 — REGNUM

Сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Узбекистане всегда уделялось особое внимание, однако последние полтора года руководство страны поставило перед уполномоченными органам этой отрасли поистине сложные и амбициозные задачи. Среди таковых — внедрение инновационных методов взаимоотношений государства с населением и предпринимателями, повышение эффективности государственного управления за счет обеспечения необходимыми данными, усовершенствование информационной системы внешнеторговых операций и многие другие.

Одним словом, информационно-коммуникационные технологии планируется внедрить во все сферы государственного управления республики, производство, сельское хозяйство, социальную сферу и повседневную жизнь людей.

Узбекистан не хочет оставаться в стороне от быстро развивающихся мировых тенденций, происходящих в области цифровых данных, «интернета вещей» и искусственного интеллекта.

Из открытых источников известно, что мировые расходы на информационные технологии в 2017 году увеличились на 3,8% и превысили $3,5 триллионов долларов. К 2020 году 90% крупных предприятий будут получать доход от сервисов, связанных с предоставлением данных (data-as-a-service), а также от продажи необработанных и обработанных данных, аналитики и рекомендаций. В 2017 году доля таких компаний была близка уже к 50%.

Что касается Узбекистана, то прогноз среднегодовых темпов роста на период 2017—2021 гг. для рынка ИКТ составляет 12,9%, для оборудования —12,1%, услуг — 22,1%.

Ожидается, что к 2021 году ИКТ-рынок Узбекистана вырастет на 83,5%, в том числе в сегменте оборудования — на 76,9%, услуг — на 171,5%.

В 2017 году объем оказанных услуг в сфере связи и информатизации составил 7,9 триллионов сумов, что выше по сравнению с 2016 годом на 24%.

Совсем недавно в Узбекистане для осуществления банковских операций, например для оплаты товаров и услуг с банковского счета, требовалось произвести массу бумажной волокиты, отстоять очереди в банках. С поступательным внедрением информационно-коммуникационных технологий в стране количество транзакций, осуществленных посредством онлайн банковских карт через интернет в 2017 году составило более 249 млн, а количество выпущенных в обращение онлайн банковских карт — более 19,5 млн единиц. Быстрыми темпами развивается электронная коммерция.

Через сеть интернет на сегодня зарегистрированы около 28 тыс. индивидуальных предпринимателей и более 7 тыс. юридических лиц. Созданная система позволила обеспечить регистрацию субъектов предпринимательства менее чем за 30 минут, тогда как в прежние годы на это уходили недели.

Для развития дистанционного обучения в Узбекистане реализован проект «Электронная академия». В рамках данного портала учебные заведения и другие пользователи могут организовать бесплатные и платные дистанционные курсы с широким применением мультимедийных материалов.

Также открыта специализированная IT-школа имени Мухаммада ал-Хоразмий, которая будет служить платформой для подготовки современных учебных программ для школ, в том числе в направлении STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Для обратной связи с населением с 1 февраля 2018 года запущена новая версия виртуальной приемной президента Узбекистана, куда на сегодняшний день поступило 1,6 млн обращений, 80% из них получено через Call-центр. Ранее обратной связи с властями у населения в Узбекистане фактически не существовало.

А с 1 апреля 2017 года запущена система государственной регистрации и постановки на учет субъектов предпринимательства. На сегодняшний день через интернет в системе зарегистрированы 13 080 индивидуальных предпринимателей и 6 667 юридических лиц, а на саму регистрацию субъекты предпринимательства тратят не более 30 минут. Данный фактор позволил повысить позицию Узбекистана в рейтинге Doing Business по показателю удобства регистрации бизнеса до 11 места в мире.

На портале открытых данных размещено более 3 500 наборов открытых данных, предоставляемых со стороны 127 организаций, которыми воспользовались более 2 млн раз.

С 1 декабря 2017 года успешно функционирует единая система контроля исполнительской дисциплины. К системе подключено более 200 организаций с общим количеством свыше 8000 пользователей. Со стороны вышестоящих органов направлено свыше 14 000 поручений, из которых уже реализовано 8 000 поручений президента страны.

Указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и по инициативе мининфокома создан Инновационный центр по поддержке разработки и внедрения информационных технологий Mirzo Ulugbek Innovation Center (MUIC).

Его основными задачами являются оказание содействия резидентам центра в привлечении иностранных инвестиций для реализации конкурентоспособных проектов в сфере ИКТ, поддержка перспективных стартап-проектов, инициаторами которых выступают молодые предприниматели. Резиденты центра освобождены от многих бюрократических процедур, они облагаются налогами по льготным ставкам. На деле это означает создание необходимых условий для молодых ученых и предпринимателей.

В настоящее время статус резидента носят 204 компании в сфере ИКТ и производства программных продуктов, а объем выполненных работ и оказанных услуг резидентами MUIC по итогам 2017 года составил 320 млрд сумов. Предоставление льгот в рамках инновационного центра позволило создать дополнительно 617 рабочих мест, а также способствовало открытию 38 новых компаний на рынке.

Государство ведет планомерную работу по подготовке кадров в сфере IT, в этом году на рынок труда выйдут первые 99 выпускников Университета Инха в Ташкенте и 1487 выпускников Ташкентского университета информационных технологий, из них 213 программистов.

На портале открытых данных (data.gov.uz) размещено более 3 700 наборов открытых данных, предоставляемых со стороны 120 организаций, которыми воспользовались более 2 млн раз, что позволило разработчикам программных продуктов обеспечить функционирование различных мобильных приложений, телеграмм-ботов и др.

С 1 декабря 2017 года успешно функционирует единая система контроля исполнительской дисциплины. К системе подключено более 300 организаций, с общим количеством свыше 15 тыс. пользователей. Данная система является эффективным инструментом по контролю исполнения инициатив президента страны. Функционирует электронный документооборот между государственными органами.

Команда под руководством молодого главы Мининфокома Азима Ахмедходжаева (в настоящее время переведен на работу в аппарат правительства) представила новую стратегию развития электронного правительства Узбекистана, предусматривающую создание инновационных проектов — SMART Government Uzbekistan — «Умное правительство Узбекистана».

Программа была разработана в рамках стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан, концепции административной реформы в стране, а также в целях реализации поставленных перед сферой информационных технологий и коммуникаций задач.

По данным Ахмедходжаева, данная стратегия вобрала в себя лучшие мировые практики и является стратегией развития направления электронного правительства до 2021 года.

Министр пояснил, что аббревиатура SMART, помимо того, что означает в переводе с английского «умный», также имеет глубокое содержание.

В частности S (Service oriented Government) — это правительство, ориентированное на оказание услуг. По словам министра, новая стратегия предусматривает реализацию большого числа проектов по внедрению наиболее востребованных электронных государственных услуг.

«Так только в 2018 году планируется внедрить более 50 востребованных государственных услуг, среди которых 70% услуг предусмотрены для граждан всех категорий и 30% для предпринимателей», — отметил Азим Ахмедходжаев.

Кроме того, предусмотрена модернизация отдельных проектов, связанных с оказанием государственных услуг, среди которых портал открытых данных, Ссистема оценки воздействия актов законодательства, а также внедрение мобильной версии единого портала интерактивных государственных услуг.

M (Mobile Government) — мобильное правительство — в рамках новой стратегии означает, что государство стремится быть намного ближе к населению, создавать дополнительные удобства для оказания тех или иных услуг, исходя из потребностей и нужд. Предусматривается внедрение и совершенствование механизмов оказания государственных услуг. То есть государство будет оперативно реагировать на те или иные потребности населения и бизнеса.

A (Any Time Government) предполагает правительство, отвечающее на запросы населения — проекты электронного правительства помогают населению быть услышанными в любое время и в любом месте посредством любых способов передачи информации.

R (Reforming Government) — постоянно реформирующееся правительство.

«Государственное управление должно быть постоянно развивающимся, учитывая мнения и интересы всех слоев населения. В связи с этим в рамках новой стратегии предусмотрено проведение оптимизации административных процедур всех государственных органов с учетом искоренения бюрократических и избыточных процессов, имеющих место в настоящие время», — подчеркнул глава ведомства.

И, наконец, T (Transparent Government) — открытое правительство — предусматривает создание «умного правительства», которое невозможно без обеспечения открытости деятельности государственных органов.

«Так, информация о деятельности государственных органов должна быть доступна и опубликована в открытом виде в сети интернет. В течение года планируется создать более 400 наборов открытых данных. При этом предусмотрено совершенствование деятельности госорганов в виртуальной среде с учетом активного взаимодействия с общественностью в рамках своей деятельности», — пояснил министр.

В целом целью мининфокома является вхождение страны в ТОП-50 стран в рейтинге развития электронного правительства ООН и ТОП-50 стран в индексе Global Open DataIndex.

«Что же касается краткосрочной перспективы, то в 2018 году запланировано усовершенствовать единую электронную информационную систему внешнеторговых операций, создать информационную систему UZ E-VISA, создать единую национальную информационную систему проектного управления, автоматизировать деятельность центров «одно окно», а также создать и внедрить более 25 информационных систем государственных органов, позволяющих оптимизировать их деятельность», — отметил министр.

Ведомство в качестве своих стратегических задач также наметило развитие широкополосного доступа в интернет в регионах, их обеспечение качественной мобильной связью, подключение всех госучреждений к межведомственной сети передачи данных.

В 2018 году, в частности, запланировано увеличение скорости доступа к международным каналам связи в 10 раз, установление 4000 базовых станций мобильной связи, прокладка более 2000 км ВОЛС, разработка перспективного долгосрочного плана развития цифрового телевидения, в том числе с внедрением новых технологий (4К, 8К и др.).

Для развития IT-образования запланировано доведение количества ИКТ специалистов на рынке труда минимум до 4%, обеспечение непрерывности ИКТ-образования, повсеместное повышение цифровой грамотности населения, повышение навыков использования ИКТ среди сотрудников госорганов.

Планируется совершенствование научно-образовательной деятельности ТУИТ с созданием современных лабораторий, открытие новых направлений в Университете Инха в Ташкенте, обеспечения участия команд Узбекистана на международной олимпиаде по информатике, создание в регионах коворкинг центров, с открытием специализированных учебных курсов по ИКТ.

«Стратегические цели в сфере развития информационных технологий — это доведение доли сектора ИКТ в ВВП страны минимум до 4%, увеличение объема товарооборота электронной коммерции в 3 раза до 2021 года, увеличение объема экспорта ИКТ в 10 раз, создание 10 тыс. новых рабочих мест, а также поэтапное развитие цифровой экономики в Узбекистане», — подчеркнул Ахмедходжаев.





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