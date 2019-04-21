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Украинцы голосуют за батьку Махно и Супрун: Подборка испорченных бюллетеней. Новости политики

Политика 21 Апр 2019
Украинцы голосуют за батьку Махно и Супрун: Подборка испорченных бюллетеней. Новости политики
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В бюллетенях нет графы «Против всех», поэтому украинцы творчески выражают свой протест

Фотографии испорченных бюллетеней опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Марьяна Пьецух, передает «ДС».

В частности, украинцы голосуют за батьку Махно или спрашивают советов у министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Некоторые избиратели Владимира Зеленского сделали ему медвежью услугу, вычеркнув из бюллетеня имя Петра Порошенко.

Также украинцы высказывают протест различными надписями.

Движение «Честно» заметило на одном из участков и бюллетень с призывом о помощи.

Портили свой бюллетень и известные личности. Например, народный депутат от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук «проголосовал» за своего шефа Олега Ляшко.

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