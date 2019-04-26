Украина стала здоровой демократией, и Путина это бесит, — СМИ

Как пишет The Guardian, он до сих пор так этого и не сделал. Путин занял выжидательную позицию. Возможно из-за того, что Украина достигла того, с чем российский президент не способен справиться в своей стране, передает Depo.ua со ссылкой на УНИАН.

Издание напоминает, что в Украине происходят свободные, честные и плюралистические выборы, а также мирная и демократическая передача власти. На России такое до сих пор невозможно. Безусловно, ничто не ужалило Путина больше, чем слова победителя на выборах Владимира Зеленского: «Все постсоветские страны, взгляните на нас. Все возможно!». Этот призыв к переменам и свержению старых властных структур даже за пределами Украины восприняли плохо в Кремле.

Поэтому теперь 41-летний украинский Владимир выступает против 66-летнего российского Владимира. Бывший комедийный актер и телевизионный продюсер не имеет никакого опыта работы на государственной службе. Путин – бывший агент КГБ, который собирается править своей страной в роли президента или премьера непрерывно и минимум 25 лет. У Путина нет очевидного плана передачи власти. Украинский демократический процесс одновременно происходит более-менее мягко. После падения СССР 28 лет назад в Украине было 6 президентов, а на России – только три.

После победы Зеленского на выборах активисты на России начали спрашивать: какой урок мы можем вынести из опыта Украины? Почему россияне тоже не могут порвать со старыми и отдать предпочтение новым? Украинские выборы принесли еще больше доказательств того, насколько сильно разошлись соседние страны после падения коммунизма. Война на Донбассе, организованная Кремлем, конечно же, служит определенным объяснением. Но важно также посмотреть на то, как Киев и Москва относятся к истории. Трудно преуменьшить контраст между взглядами режима Путина и украинского правительства на советское прошлое. Совместное тоталитарное наследие и то, как с ним обращаются, — это причина ошибочности сравнения украинской политики с популизмом западного типа.

Проще говоря, Россия под руководством Путина строит советский режим без коммунизма. Для этого используется выдумка о том, что Москва стала жертвой Запада, реабилитируется наследие Сталина, а история СССР освещается как положительный параграф российской истории. Между тем, постсоветская Украина создала совершенно противоположный взгляд. Она вернулась в Европу, осуждая массовые преступления СССР, но при этом признавая советскую жертву в борьбе против нацизма.

«В определенной степени, Украина – это Россия, какой она так и не стала. Такая точка зрения помогает объяснить, почему Путин развязал войну на Донбассе после революции на Майдане, вызвав гибель 13 тысяч человек и заставив еще три миллиона переехать. А также то, почему украинский проевропейский, демократический выбор, доказательством которого стала победа Зеленского, — это анафема для Путина», — говорится в статье.

Украина никогда не была империей. Постсоветская Россия так и не отказалась от имперских амбиций как в мыслях, так и в действиях (стоит вспомнить лишь неоколониальные войны в Чечне и Грузии).

«Я помню путешествия на Восток Украины в середине 90-х годов. Русскоязычные жители говорили, насколько они рады жить в стране, отдельной от России: «По крайней мере наших сыновей не отправляют воевать на Кавказ». Конечно, Украина – сложная страна с многочисленными проблемами. Но в этом веке ее граждане, по крайней мере избавились от промывания мозгов, которое для россиян до сих пор ежедневная процедура, призванная создать «новое поколение побед» (так сказал Путин)», — пишет автор.

В своей книге «Бессмертный полк» парижский историк Галя Аккерман писала про ментальную ловушку, которую Путин создал. Он переписывает историю 20-го столетия и создал сумасшедший бред о том, что Россия борется с «фашизмом» в Украине, как когда-то в 1941-1945 годах. И это был единственный способ для него сплотить россиян вокруг себя.

После украинских выборов Аккерман сказала: «Существует цивилизационный разрыв между Россией и Украиной. И дело не в проевропейском или антиевропейском курсе. Причина значительно глубже и указывает на ту ложь, которую Путин построил вокруг советского прошлого, ложь, которую почти все украинцы отвергли». Действующий президент Петр Порошенко проиграл на выборах не из-за идеологических причин. Он, по мнению историка, проиграл потому, что «люди устали жить в бедности».

Судьба Украины чрезвычайно важна для будущего Европы, как и в прошлом. Она может показаться далеким краем, но на самом деле она в центре многочисленных вызовов, с которыми столкнулся континент. Мир и стабильность не гарантированы, так же как и европейское единство. В частности, когда речь идет о стратегической проблеме газопроводов, отношение Германии к которой, к сожалению, очень сомнительное.

Конечно, Зеленский – это большая неизвестность. Ведь он абсолютный аутсайдер, который молниеносно пришел к власти, не выдвигая никаких политических предложений. Но демократическое устройство Украины не вызывает сомнений, так же как и ее курс на сближение с Европой. И не стоит себя обманывать, именно это и пугает Путина.

На этой неделе российский аналитик Глеб Павловский, который когда-то был функционером Кремля, спрогнозировал, что Кремль не будет делать «подарков» Зеленскому.

«Путин считает его слабым президентом. А еще, как известно, Путин цитировал Сталина: «Слабых всегда бьют», — напомнил он.

Вскоре после этого комментария Кремль объявил, что будет выдавать российские паспорта жителям Донбасса. И это четкое предостережение для Зеленского.

«Когда будете читать заголовки об Украине, думайте об истории», — говорится в статье.





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