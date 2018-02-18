Украина опередила Россию в медальном зачете Олимпиады

Сегодня, 18 февраля, в Пхенчхане прошел девятый день Олимпийских игр-2018

Мужская сборная России в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова заняла второе место в эстафете. Фристайлист Илья Буров выиграл «бронзу» в лыжной акробатике, сообщает «ДС» со ссылкой на Depo.

В неофициальном общекомандном медальном зачете Игр сборная России опустилась на 20-е место, пропустив вперед Украину. Отметим, что золото Александра Абраменко в лыжной акробатике стало первой наградой украинской команды в Пхенчхане. По общему количеству наград россияне поднялись на пятую позицию.

Общекомандный медальный зачет

1. Норвегия — 9 золотых 9 серебряных 8 бронзовых

2. Германия — 9 золотых 5 серебряных и 4 бронзы

3. Нидерланды — 6 золотых 5 серебряных и 2 бронзы

4. Канада — 5 золотая 5 серебряных 6 бронз

5. США — 5 золотых 3 серебряных 2 бронзы

17. Украина — 1 золото

20. ОАР — 3 серебра, 8 бронз.

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