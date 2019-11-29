Центробанки нервничают: спрос на риск растет

На исходе 2019 года центробанки мира, включая ФРС и ЕЦБ, заметно обеспокоились растущим спросом на рисковые активы, который поддерживается их политикой низких процентных ставок. Теперь они предупреждают о негативных последствиях потенциально небезопасных инвестиций, подкрепленных дешевыми деньгами, которыми они сами и наводнили рынок.

Между тем, фондовые рынки всего мира переписывают рекордные максимумы, а низкая доходность по гособлигациям заставляет фонды недвижимости искать более выгодные активы для вложения.

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Паники в тоне предупреждений пока не слышно, но рост беспокойства явно прослеживается на фоне опасений того, что центральные банки не могут легко ужесточить политику. Опасность заключается в том, что текущий спрос на риск воссоздает картину, предшествующую мировому финансовому кризису 10 лет назад.

«Рынки занимались самоуспокоением, но это, вероятно, стало результатом низких или отрицательных ставок», – сказал на прошлой неделе исполнительный директор UBS Group AG Серджио Эрмотти в рамках Нового экономического форума в Пекине. «Однако растет вероятность того, что однажды ситуация выйдет из-под контроля».

Рекордно низкие процентные ставки деформируют рынки. В августе государственные облигации мировых центробанков на сумму около $17 триллионов (примерно треть от общего объема) имели отрицательную доходность. Это означает, что держатели этих облигаций могут в итоге получить меньше, чем они заплатили изначально, а это вступает в противоречие с принципом, согласно которому инвесторы должны вознаграждаться за предоставленные ими средства.

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И хотя центробанки опасаются побочных эффектов, пока не видно особых признаков того, что они пойдут дальше простых предупреждений. Фактически, именно их отчаянные усилия по разгону инфляции вылились в очередной раунд смягчения монетарной политики в этом году.

Результатом стало снижение стоимости даже некоторых из самых рискованных облигаций Европы, поскольку инвесторы отчаянно ищут активы с положительной доходностью. Доходность 10-летних госбондов погрязшей в кризисах Италии едва превышает 1%.

15 ноября мы начали получать свежие оценки финансовой стабильности. Первой стала ФРС, которая предупредила о том, что низкие ставки могут стимулировать аппетит к риску (например, к размыванию стандартов кредитования).

В заявлении говорится, что длительный период низких ставок также может «стимулировать спрос на доходные активы, что повышает уязвимость финансового сектора к последующим потрясениям».

Впрочем, сейчас ФРС, похоже, воспринимает рост фондового рынка спокойнее, чем в мае. Хотя стоимость акций остается высокой по отношению к корпоративным доходам, ситуация согласуется с низкими процентными ставками.

Состояние тревоги

Из заявления ФРС, 15 ноября:

«Несмотря на то, что уязвимости, связанные с низкими процентными ставками, могут усилиться (что требует осторожности и постоянного мониторинга), финансовая система пока выглядит устойчивой.»

Из заявления ЕЦБ, 20 ноября:

«Очень низкие процентные ставки в сочетании с большим количеством инвесторов, которые постепенно увеличивают длительность горизонта своих портфелей инструментов с фиксированной доходностью, могут усугубить потенциальные убытки в случае внезапной переоценки.»

Из заявления Банка Швеции, 20 ноября:

«Этот тип рыночной среды может привести к росту спроса на риск, переоценке активов и неустойчивому росту долговой нагрузки.»

Из заявления Банка Германии, 21 ноября:

«Многие инвесторы сосредоточены на поиске доходных активов и могут решить пойти на больший риск.»

ЕЦБ, чья собственная базовая ставка по депозитам остается ниже нуля, подчеркнул угрозы инвестиционным фондам, страховым компаниям и некоторым рынкам недвижимости. Также было озвучено предупреждение о том, что в будущем некоторые активы, которые изначально были неверно оценены, могут подвергнуться коррекции.

Банк Швеции также вмешался, заявив, что он следит за чрезмерным аппетитом к риску, а его аналитики предполагают, что рынок может «заклинить». Шведский центральный банк (который стал первопроходцем в рамках политики отрицательных ставок) планирует положить им конец уже в следующем месяце:

«Мы провели серьезный стресс-тест с точки зрения ликвидности», — сказал в интервью Bloomberg TV председатель Стефан Ингвес. «Если система останавливается, то в первую очередь из-за этого».

Теперь к Банку Германии, который давно предупреждал об опасностях слишком мягкой политики. Вице-президент Клаудия Бух отмечает «недооценку кредитных рисков»:

«Можно отметить определенный пересмотр предыдущих ожиданий. Это означает, что будущие риски могут оказаться недооценены».

И хотя центробанки единодушны в своих мнениях, о панике в их рядах говорить не приходится. Страх не заразил финансовые рынки, а мировая экономика продолжает расти.

Эту оптимистичную точку зрения разделяет главный исполнительный директор Goldman Sachs Group Inc (NYSE:) Дэвид Соломон.

В своем интервью Bloomberg TV в рамках пекинского форума он заявил:

«В настоящее время среда относительно благоприятна с экономической точки зрения. Мировая экономика растет на 3-3,5%, и это неплохо. Все ищут негативные моменты. Но многое идет хорошо».

Тем не менее, и он, и его конкурент Билл Уинтерс из Standard Chartered назвали поучительным тот факт, что ФРС столкнулась с трудностями в попытках упокоить рынок РЕПО.

«Фактически мы не тестировали рынок после финансового кризиса», – сказал Уинтерс. «Я обеспокоен тем, что он может быть более хрупким, чем мы думаем».





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