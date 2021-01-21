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2021-01-21T15:16:49+03:00
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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210121/832862641.html
Центробанк Украины оценил падение экономики страны в 2020 году
Экономика
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Национальный банк Украины (центробанк) оценил падение ВВП страны в прошедшем году на уровне 4,4%, сохранив прогноз роста экономики в 2021 году на уровне 4,2%, сообщается на сайте… ПРАЙМ, 21.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КИЕВ, 21 янв — ПРАЙМ. Национальный банк Украины (центробанк) оценил падение ВВП страны в прошедшем году на уровне 4,4%, сохранив прогноз роста экономики в 2021 году на уровне 4,2%, сообщается на сайте регулятора в четверг.
Украина стоит на грани «тарифного майдана»
«По оценкам Национального банка, в 2020 году темп снижения реального ВВП составил 4,4%, что меньше, чем ожидалось в предыдущем прогнозе (6%)… В 2021 году экономика почти наверстает потери от коронавируса — ВВП Украины вырастет на 4,2% и продолжит расти стремительными темпами — около 4% в 2022-2023 годах», — говорится в сообщении.
Парламент Украины ранее принял государственный бюджет на 2021 год с дефицитом 5,5% ВВП, инфляцией на уровне 7,3% и прогнозным ростом экономики в 4,6%.