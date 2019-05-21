«Тихая гавань» под названием Россия От Investing.com

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Автор Джеффри Смит

Investing.com – Поскольку мировая экономика растет все медленнее и сейчас стоит на грани новой торговой холодной войны, инвесторы предсказуемо все чаще думают о «тихих гаванях». Но для них может стать большим сюрпризом, что самый безопасный фондовый рынок в Европе в этом году – это Россия.

Российский индекс вырос с начала года на 17,8%, показав лучший результат среди крупных европейских индексов. Он опередил немецкий индекс DAX, выросший на 14,7%, и швейцарский , укрепившийся на 14,0%. При этом важно, что RTS деноминируется в долларах, поэтому этот рост нельзя объяснить девальвацией рубля. Еще более удивительно, что российский индекс также показывает лучший результат по итогам последних трех лет: он вырос на 41%, в то время как за этот же период укрепился всего на 12%.

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RTS сумел даже выйти в плюс в понедельник, когда акции по всему миру – от Шанхая до Уолл-стрит – падали из-за перспективы, что две крупнейшие экономики планеты развяжут полномасштабную торговую войну.

В результате RTS показывает более слабые результаты во вторник (как часто бывает у «тихих гаваней» в дни всеобщего роста). К середине утра в Европе он укрепился на 0,2%, в то время как вырос на 0,3%, – на 0,5%, а немецкий – на 0,6%.

Этому есть простое объяснение, которое, к сожалению для инвесторов, означает, что такие выдающиеся результаты будет сложно сохранить. Российский фондовый рынок, как и экономика страны в целом, зависит от , несмотря на много раз звучавшие за последние 19 лет обещания президента Владимира Путина диверсифицировать экономику. Судя по прошлым периодам, RTS будет непросто удержать позиции, если торговая война приведет к замедлению мировой экономики и обрушит спрос на нефть.

Существенную роль в индексе играют нефтегазовые компании вроде «Газпрома» , «Роснефти» «Лукойла» , и пока они могут избежать резких шагов по подрыву своей стоимости (например, ограничения поставок газа в Украину ради политической выгоды или финансовой поддержки близких к власти олигархов), они будут приносить стабильную прибыль. «Лукойл», наиболее успешная из этих трех компаний, в прошлом году добилась увеличения прибыли на 48% до более чем $9 млрд.

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Пока высокая цена на нефть поддерживает курс рубля, это также стимулирует рост стоимости компаний, доход которых привязан к рублю, например «Сбербанка» , крупнейшего банка Европы, и интернет-гиганта «Яндекс (MCX:)» .

Сейчас цены на нефть высокие, поскольку Россия вместе с Саудовской Аравией и ОПЕК сдерживают рост объема производства, чтобы сохранить баланс на рынке. Также положительно влияет на цены возможный конфликт между США и Ираном.

Тем не менее, Россия заинтересована в сохранении соглашения по ограничению объема добычи нефти заметно меньше, чем Саудовская Аравия. Так, министр энергетики России на выходных дистанцировался от заявления Саудовской Аравии, что существует консенсус по поводу продления соглашения после его истечения в июне. Предправления крупной нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин ранее говорил, что стратегия по ограничению объема добычи нефти играет на руку США, позволяя им занять большую долю мирового рынка.

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Можно сказать, что сейчас для инвесторов, державших российские акции в непростые годы после присоединения Крыма к России, настал звездный час. Но сколько он продлится, зависит от людей, которые контролируют нефтегазовый сектор страны.





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