ЕРЕВАН, 6 марта. /АРКА/. Пока многие экономисты и главы центробанков продолжают считать, что мировая экономика находится в стадии уверенного роста, появились признаки того, что она, наоборот, замедляется. Как сообщает «Вести.Экономика», банк Goldman Sachs обращает внимание на Читать далее
Руководитель экономических программ Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Александр Колтунович заявил, что публикация Deutsche Welle «Действительно ли экономика Украины упала из-за ЗСТ с ЕС?» направлена на дискредитацию Виктора Медведчука и его идей. «Не имея Читать далее
Украинцы стали меньше пересылать денег из-за границы и больше — внутри страны, подсчитали специалисты Национального банка. Но при этом каждый третий доллар — это переводы из-за рубежа, прежде всего от наших заробитчан в Европе. А вот отток валюты Читать далее
ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан» Ведомости Full coverage Источник Читать далее
Причина выхода американской компании из совместных проектов — антироссийские санкции. Кто пострадает от этого решения? Фото: depositphotos.com ExxonMobil отказалась от проектов с «Роснефтью» из-за санкций США и ЕС против России. Об этом говорится в годовом отчете Читать далее
Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не Читать далее
Капитальные инвестиции в Украине за 2017 г. выросли на 22,1%, до 412,8 млрд грн., по данным Государственной службы статистики. Капитальные инвестиции за 2017 г. уменьшились в Киевской обл. на 5,9%. Наибольшее увеличение капинвестиций в Херсонской обл. Читать далее