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Все из: политика

Мировая экономика бьет тревогу

Мировая экономика бьет тревогу

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ЕРЕВАН, 6 марта. /АРКА/. Пока многие экономисты и главы центробанков продолжают считать, что мировая экономика находится в стадии уверенного роста, появились признаки того, что она, наоборот, замедляется.  Как сообщает «Вести.Экономика», банк Goldman Sachs обращает внимание на


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А. Колтунович: Deutsche Welle пытается скрыть провал интеграционного выбора Украины

А. Колтунович: Deutsche Welle пытается скрыть провал интеграционного выбора Украины

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Руководитель экономических программ Общественного движения «Украинский выбор — Право народа» Александр Колтунович заявил, что публикация Deutsche Welle «Действительно ли экономика Украины упала из-за ЗСТ с ЕС?» направлена на дискредитацию Виктора Медведчука и его идей. «Не имея


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Угроза или спасение: как мигранты влияют на экономику Украины

Угроза или спасение: как мигранты влияют на экономику Украины

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Украинцы стали меньше пересылать денег из-за границы и больше — внутри страны, подсчитали специалисты Национального банка. Но при этом каждый третий доллар — это переводы из-за рубежа, прежде всего от наших заробитчан в Европе. А вот отток валюты


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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»

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ЦБ отозвал лицензию у махачкалинского банка «Алжан»  Ведомости Full coverage Источник


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Отказ ExxonMobil от работы с «Роснефтью» — только «первая ласточка»?

Отказ ExxonMobil от работы с «Роснефтью» — только «первая ласточка»?

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Причина выхода американской компании из совместных проектов — антироссийские санкции. Кто пострадает от этого решения? Фото: depositphotos.com ExxonMobil отказалась от проектов с «Роснефтью» из-за санкций США и ЕС против России. Об этом говорится в годовом отчете


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Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

Клепач ожидает роста экономики России на 1,8% в 2018 году

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Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не


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Инвестиции в экономику Украины выросли на 22%

Инвестиции в экономику Украины выросли на 22%

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Капитальные инвестиции в Украине за 2017 г. выросли на 22,1%, до 412,8 млрд грн., по данным Государственной службы статистики. Капитальные инвестиции за 2017 г. уменьшились в Киевской обл. на 5,9%. Наибольшее увеличение капинвестиций в Херсонской обл.


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Экономические новости Украины и мира.
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