Суд постановил закрыть дело против Кернеса

Кернес и двое его охранников подозревались в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

Дело Кернеса закрыли в связи с отказом обвинения от обвинительного акта / Фото УНИАН

Киевский районный суд Полтавы постановил закрыть уголовное производство в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого по обвинению в похищении и избиении участников местного Евромайдана в 2014 году.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице Кернеса в Facebook.

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«10 августа судьей Киевского районного суда Полтавы Андреем Антоновым дело по обвинению городского головы Харькова Геннадия Кернеса, сотрудника МВД Виталия Блинника и охранника Евгения Смицкого объявлено закрытым в связи с отказом обвинения от обвинительного акта», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что решение может быть обжаловано в течение 7 дней.

Как сообщал УНИАН, городской голова Харькова Геннадий Кернес и двое его охранников – Виталий Блинников и Евгений Смицкий – подозревались в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.2, 3 ст.27, ч.1 ст.129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

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