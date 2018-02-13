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США «отжимают» нефть у всего мира

Мировая экономика13 Фев 2018
США «отжимают» нефть у всего мира
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  • США «отжимают» нефть у всего мира  Рамблер/новости

  • ОПЕК повысила оценку мирового спроса на нефть  EADaily

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