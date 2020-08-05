Социальная направленность государственной политики – одно из важнейших достижений независимой Беларуси

Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда, комментируя Послание Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному собранию.

Михаил Орда отметил, что в своем послании глава государства отразил реальное видение того, как должна развиваться Беларусь в течение ближайших 5 лет. Он определил важнейшие стратегические направления развития и пути достижения поставленных целей.

«Сегодня во всех сферах, во всех вопросах – от развития предприятий, занятости, формирования цен до медицины и образования – во главе угла стоят интересы человека, – подчеркнул профсоюзный лидер. – Экономика нашей страны выстроена таким образом, чтобы в первую очередь обеспечивалось благосостояние человека труда, а не отдельных представителей бизнеса. Это и есть та социальная направленность, которой мы гордимся и которую обязаны сохранить».

Председатель ФПБ заострил внимание на важности принципиальной позиции главы государства в вопросе осуществления контроля за процессом ценообразования на социально значимые товары и услуги. Благодаря совместной работе органов государственного управления совместно с профсоюзами удалось сдержать инфляцию на достаточно низком уровне, даже в такой непростой для экономики период.

«В Послании белорусскому народу и Национальному собранию Президент подчеркнул, что главная задача правительства нашей страны – рост благосостояния и доходов граждан», – сказал лидер национального профцентра.

Благодаря проводимой главой государства политике не допущено массовой безработицы. Количество вакансий стабильно превышает спрос на них, напомнил Михаил Орда.

«Путь шоковых реформ, который сегодня предлагают некоторые, – это путь в никуда. Развиваясь поступательно, мы смогли создать порядка 300 тыс. новых рабочих мест только за последнюю пятилетку. Смогли сохранить и приумножить гарантии для семей с детьми. Сохранили стабильность пенсионной системы», – отметил председатель ФПБ.

Кроме того, пенсионная система в стране продолжает совершенствоваться. Так будет активно внедряться система добровольных пенсионных накоплений с участием граждан и предприятий.

Лидер Федерации профсоюзов Беларуси напомнил, что в своем выступлении Президент особо акцентировал внимание на важности роста пенсий, который должен опережать рост цен.

Что касается поддержки молодых семей, государство традиционно уделяет этому вопросу большое внимание. Программа семейного капитала доказала свою эффективность, и государством принято решение о ее продлении. На данный момент уже открыто 90 тыс. депозитов, привел пример председатель ФПБ.

Особое внимание со стороны государства уделяется сфере образования. Профессиональное обучение должно быть практикоориентированным, ведь человек труда всегда будет основой развития страны и общества.

«В то время, когда мировая экономика потеряла суммарно более 300 млн рабочих мест, мы сохранили наши производства и трудовые коллективы, обеспечили необходимое лечение людей, оказали социальную поддержку и помощь самым уязвимым категориям. Так, в период пандемии на поддержку нуждающимся предприятиям из бюджета было направлено дополнительно полмиллиарда рублей», – рассказал Михаил Орда.

В ходе своего выступления Президент дал поручение правительству и Национальному банку направить все ресурсы в реальный сектор экономики. Ситуация на внешних рынках сложилась таким образом, что у белорусского производства появилась перспектива занять новые ниши. Если говорить о реформах, то они должны носить поступательный характер, а модернизация предприятий должна основываться на достижениях отечественной науки, собственной сырьевой базе и людском потенциале. Любые перемены должны приносить пользу стране.

«И в дальнейшем решать те вопросы, которые сегодня стоят в повестке дня, мы должны только эволюционным путем. И здесь должен быть исключительно прагматичный подход, а не эмоции и популизм», – подытожил лидер национального профцентра.

Фото пресс-службы ФПБ

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