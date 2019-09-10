Смогут ли полумеры Минфина и НБУ привести к росту экономики на 40%?

Почему НБУ продолжает придерживаться политики полумер?

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Крупный иностранный инвестор зайдет на наши рынки, как только Верховная Рада примет проект закона Украины «О рынках капитала» для участия в создании в Киеве Международного инвестиционного хаба и организации национального бизнеса хеджирования. Надо все это нам? Конечно, и прежде всего потому, чтобы создать в украинской экономике конкурентную среду и разрушить коррупционные схемы с административной рентой, так как терпеть безумие наших местных олигархов и некомпетентность финансовых властей далее просто нельзя.

Не забывайте, премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже сообщил о планах обеспечить рост экономики страны на 40% за 5 лет. Для этого, по мнению министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, Украине нужно не только достичь экономического роста, а и улучшить жизнь людей с помощью роста. В самом деле, в такие переломные дни не только теряются, но и зарабатываются большие деньги. Вот и 9 сентября гривна снова укрепилась, более того — пробила психологический порог ниже 25 гривен. Такое ощущение, что происходящая консолидация законодательной и исполнительной властей от вполне ясных и конкретных целей и задач быстро превращается в саморазвивающийся и самоподдерживающийся процесс.

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Однако этого недостаточно для устойчивого и поступательного роста экономики страны. На это указывает и глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин, справедливо отмечая: «Практически не функционирующий в Украине фондовый рынок, трудности с привлечением финансирования от институциональных инвесторов и рецессия балансов украинских компаний сильно сужают потенциальные источники капитала. При такой ситуации не стоит надеяться на ускорение роста экономики». Что делать в такой ситуации? Чего ждать дальше?

Откровенно говоря, боюсь новых просадок мировых рынков и их отрицательного влияния на состояние украинской экономики. Тем более ведущие аналитики объясняют неопределенность международных инвесторов действиями ФРС США, которая 31 июля этого 2019 года впервые за последние 10 лет снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов – до 2-2,25% годовых. И все же президент Дональд Трамп остался недоволен таким решением главы американского центробанка Пауэлла, на своей странице в «Твиттере» он написал: «Рынок хотел услышать от Пауэлла и ФРС о начале длительного и решительного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Евросоюзом и другими странами мира. Как обычно, Пауэлл нас разочаровал».

В это же время Народный банк Китая в очередной раз опустил курс китайской валюты к доллару США, и юань впервые за последние 11 лет пробил психологически важную отметку в 7,0 юаня за 1-го «американца». Ну, и очередное заседание Европейского центробанка 12 сентября этого 2019 года может стать историческим с принятием комплекса мер по дальнейшему смягчению монетарной политики и стимулированию экономического роста за счет низких процентных ставок. Словом, эксперты ожидают от руководства ЕЦБ снижения процентной ставки, которая может стать отрицательной, как в Японии или Швейцарии. Да и вскоре 18 сентября свое новое решение по процентной ставке обнародует ФРС США (по прогнозам аналитиков, Пауэлл решится понизить процентную ставку на 25 базисных пунктов, до интервала в 1,75-2%).

Эти решения мировых финансовых лидеров вкупе с ожидаемыми комментариями в «Твиттере» президента США Дональда Трампа могут оказать негативное влияние на американский доллар и дать нашей гривне еще один шанс на укрепление. И, в принципе, мне «нравится» все это. Представляется, что мировая экономика стоит на краю грандиозной «страшилки» (судите сами, объем мирового долга в I квартале по сравнению с тем же периодом прошлого 2018 года увеличился на 3 трлн долл. США и составил 246 трлн долл. США — это почти 320% мирового ВВП). Правда, пока это лишь ощущение, что эти огромные долги взорвут мировую экономику, не более того. Но не поэтому ли Богдан Данилишин искренне сетует на то, что у нас незначительное снижение учетной ставки НБУ до 16,5% – это всего лишь продолжение политики полумер, которой Национальный банк Украины придерживается уже длительное время.

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Также председатель Совета НБУ Богдан Данилишин призывает Правление Национального банка ускорить процесс поиска баланса между ценовой стабильностью и экономическим ростом в Украине, подчеркивая: «Нацбанк влияет на реальную ставку процента, управляя номинальной ставкой. Уровень реальной процентной ставки, то есть уменьшенной на уровень инфляции, влияет на производство и потребление. Сдерживающая монетарная политика не создает условий для роста экономики». Поддерживает его в этом и министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, отмечая: «Инвестиции должны значительно возрасти. Это зависит от того, поверят ли мир и украинцы, что теперь будет иначе. Я поверил. Но большинство людей еще присматриваются. А так не работают настоящие изменения. Нужно рисковать, верить, идти и делать. Ты никогда не полетишь в космос, если не будешь верить, что можно улететь в космос».

Однако есть у нас в Кабмине еще нюансик – старая гвардия Минфина, которая снова хочет кое-что замутить. Господа, опомнитесь, ваша новая затея непременно закончится для экономики страны и в частности для украинского долгового рынка очень плохо. Неужели не показателен для вас пример с Нацкомиссией, осуществляющей регулирование рынков финансовых услуг, функции которой теперь Рада будет передавать в соответствии с законопроектом о так называемом «сплите» в НБУ и Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку?! Но кто-то сейчас настойчиво хочет навязать нам турбулентность, предлагая Кабмину и Верховной Раде создать Госагентство по управлению государственным долгом в подчинении Минфина. Господа, а вы не заигрались?! Вы и так есть тот монстр, благодаря которому все доходы будущих периодов мы уже потребили, и уже проели благополучие двух последующих поколений. Или еще мало взяли на карман от размещения ОВГЗ?

Так что надо признать, экономика Украины подрастает не благодаря, а вопреки решениям НБУ и Минфина. В то время, как по всему миру центробанки снижают свои ключевые ставки и ослабляют национальные валюты. И многие полагают, что снижение учетной ставки – это какая-то панацея от большинства финансово-экономических бед. Думаю, это не так. К сожалению, все совсем не так. Реалии рынков намного тревожнее и рутиннее. Есть цикличность экономики, падающие и восходящие волны кризисов, торговые и валютные войны. И наблюдаемое сегодня замедление мировой экономики – это лишь один из элементов депрессивной полосы, которая может продлиться в течение нескольких лет, в том числе и в Украине. Поэтому главная задача этой украинской власти — не сползти в новый экономический кризис. Соответственно, не рекомендую Кабмину делать поспешные непродуманные решения, однако с умом рисковать надо, в том числе понижая учетную ставку НБУ.

Александр ГОНЧАРОВ,

директор Ассоциации участников рынков капитала

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