Сигналы восстановления мировой экономики не стоит переоценивать

Мировая экономика поднимается со дна, куда она упала из-за Covid-19. Но восстановление является умеренным, неравномерным и хрупким — и, вероятно, останется таковым в обозримом будущем.

Мировая торговля быстро восстановилась, что подтверждается признаками возрождения спроса домашних хозяйств на товары во многих странах, даже несмотря на то, что ограничения в общественном здравоохранении и озабоченность потребителей продолжают его сдерживать.

Более того, финансовые рынки показали себя на удивление хорошо: фондовые рынки во многих странах восстановили, или даже превысили допандемический уровень. Несмотря на близкие к нулю процентные ставки, банковская и финансовая системы кажутся в основном стабильными. А потребительский и промышленный спрос поддержал цены на сырьевые товары, причем даже цены на нефть несколько восстановились.

Но, как показывает последнее обновление индексов восстановления мировой экономики (TIGER), опубликованное Financial Times, во многих странах рост практически отсутствует. Доверие частного сектора на исходе, борьба за сдерживание вируса еще не окончена, возрастают риски серьезных и долгосрочных экономических последствий.

Это верно даже для тех стран, где возобновился рост, например, США. В некотором смысле США, похоже, уже «повернули за угол». Промышленная активность и рынок труда восстановили некоторые утраченные позиции. Уровень безработицы падает, а занятости — растет.

Но безработица остается значительно выше, а занятость — значительно ниже, чем до пандемии. Рост безработицы вместе с продолжающимися перебоями в сфере услуг предвещает трудный путь к надежному и устойчивому восстановлению.

Не помогает то, что меры бюджетного стимулирования в значительной степени перестали действовать, а переговоры о новом пакете помощи неоднократно срывались. Располагаемый доход домашних хозяйств снизился, рост частного потребления замедлился. Точно так же инвестиции в бизнес продолжают сокращаться — тенденция, которая не предвещает ничего хорошего для устойчивого роста.

Даже фондовые рынки, которые пережили резкий отскок в начале года, похоже, взяли передышку. Это может отражать озабоченность по поводу стратегии сдерживания вируса (или ее отсутствия), которую проводит администрация президента США Дональда Трампа. В любом случае по мере приближения президентских выборов в следующем месяце повышенная политическая неопределенность, вероятно, сдержит доверие потребителей и бизнеса.

Еще хуже обстоит дело с еврозоной. Пандемия не только подорвала краткосрочный рост; сейчас начинается дефляция, повышая риск глубокого и длительного спада. В то время как производство в Германии и других странах восстановилось, положительные эффекты более чем компенсируются продолжительным спадом в сфере услуг, усиленными ограничениями в области общественного здравоохранения.

Сектор услуг Соединенного Королевства, напротив, пережил оживление. Тем не менее сочетание беспорядочной политики изоляции и далеко идущих неопределенностей, связанных с брекситом, способствует продолжающемуся экономическому спаду. Между тем другой конец света – Япония – также находится в серьезной экономической опасности, хотя до сих пор ей не удавалось вернуться к дефляции.



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Мировая экономика потеряла по меньшей мере 126 миллиардов долларов в 2020 году из-за глобального сбоя производственно-сбытовых цепочек в США, ЕС и Китая в связи с пандемией COVID-19.

В большинстве стран с формирующейся рыночной экономикой дела обстоят не лучшим образом. В Индии наблюдается резкое замедление экономической активности, которое может усугубиться разрушительным ростом числа заражений Covid-19, чему способствовало ослабление мер изоляции. Правительство провело некоторые реформы в сельском хозяйстве и на рынке труда, но банковская система, ограниченная безнадежными кредитами, остается мощным сдерживающим фактором для роста.

Немного лучше дела обстоят в Бразилии и России. Обе страны испытали существенные экономические спады, и у них мало экономических рычагов для оживления роста.

Единственная страна, переживающая сильный подъем, — это Китай, где во многом благодаря очевидному успеху страны в борьбе с коронавирусом восстановились как промышленное производство, так и сектор услуг. Объемы розничных продаж и инвестиций в производственный сектор также в порядке, многие экономические показатели страны сейчас даже лучше, чем до пандемии.

Тем не менее, в отличие от мирового финансового кризиса 2008 года, успехи Китая вряд ли могут сильно поддержать остальную мировую экономику, не в последнюю очередь из-за растущего стремления к деглобализации. Недавно обнародованная Китаем «стратегия двойного обращения», согласно которой страна будет все больше зависеть от внутреннего цикла производства, распределения и потребления для своего долгосрочного развития, усилит эту тенденцию.

Что еще хуже, центральные банки теперь имеют гораздо меньшую огневую мощь, чем после кризиса 2008 года. Безусловно, основные центральные банки сняли все ограничения с момента начала кризиса Covid-19, преследуя беспрецедентную денежно-кредитную экспансию, чтобы поддержать экономическую активность и, в некоторых случаях, предотвратить дефляцию. Некоторые из них, в первую очередь Федеральная резервная система США, даже скорректировали основы своей политики, чтобы продемонстрировать терпимость к более высокой инфляции. Центральные банки некоторых небольших стран с развитой экономикой, таких как Австралия и Новая Зеландия, и стран с развивающейся экономикой, таких как Индия, также прибегли к нетрадиционным политикам.

Между тем крупномасштабные покупки корпоративных и государственных облигаций, а также прямое финансирование компаний, создают серьезные риски — не в последнюю очередь для независимости центрального банка.

На этом фоне у правительств есть только один хороший вариант: дальнейшие агрессивные бюджетные стимулы, в идеале в форме целенаправленных государственных расходов, которые могут стимулировать частные инвестиции. Какие бы риски ни приводили к увеличению государственного долга, они не идут ни в какое сравнение — особенно в сегодняшней среде низких процентных ставок — с долгосрочными экономическими проблемами, с которыми страны столкнутся без таких стимулов.

Однако чтобы быть эффективными, налогово-бюджетные меры должны дополняться последовательными стратегиями сдерживания вирусов, которые надежно обеспечивают безопасное возобновление экономики. Без таких стратегий спрос и уверенность останутся низкими, а глобальный рост и в будущем будет замедляться.

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