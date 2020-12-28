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Сенатор от НАО приняла участие в благотворительной акции

Политика 28 Дек 2020
Сенатор от НАО приняла участие в благотворительной акции
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В преддверии Нового года Римма Галушина исполнила заветные желания четверых юных жителей Ненецкого округа в рамках акции «Ёлка желаний»

Фото: пресс-служба сенатора

Сенатор выступила в роли доброго волшебника и помогла воплотить в жизнь мечты детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба сенатора.

Спортивный розовый снегокат, роликовые коньки и набор с куклой LOL законодатель передала в отделение социальной помощи семье и детям в Нарьян-Маре для маленьких Вики, Полины и Кати, желания которых сняла с окружной «Ёлки желаний».

Кроме того, как сообщает пресс-служба, Римма Галушина исполнила заветную мечту 4-летнего Арсения и лично вручила ему детский электромобиль на новогоднем мероприятии в Центре социальной реабилитации «Особое детство в НАО». Сенатор также поздравила всех участников праздника и подарила ребятам сладкие подарки.

«Особое детство» — это региональная общественная организация по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам и их семьям, которая работает на территории Ненецкого округа два с половиной года.

«Считаю, что эти дети нуждаются в особой поддержке и внимании. С удовольствием пообщалась с малышами и их родителями, приняла участие в их новогоднем представлении», — поделилась сенатор.

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