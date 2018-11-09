Садовый планировал кампанию по дискредитации Гандзюк: видео

Мэр Львова уже признал аутентичность записи и извинился за свои высказывания

В YouTube-канале издания Информатор появилась запись телефонного разговора мэра Львова Андрея Садового о советнице мэра Херсона, активистке Екатерине Гандзюк, в котором он обвинял Гандзюк в коррупции и попытках «развала Самопомощи».

Впервые о существовании такой записи сообщил в Facebook 7 ноября депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который вошел в состав ВСК по расследованию покушения на Гандзюк.

По словам Мосийчука, Садовый поручил херсонской организации Самопомощи собирать компромат на Гандзюк, когда она еще была жива и работала помощницей мэра Херсона.

Сегодня аудиозапись разговора была опубликована.

При этом Мосийчук сообщил в Facebook, что аутентичность записи подтвердила Генпрокуратура.

Из записи непонятно, с кем именно говорит Садовый, голоса его собеседника не слышно.

Сам же мэр Львова говорит следующее: «По поводу этой Гандзюк из Херсона. Чтобы ты понимал, это стерва, которая является лидером коррупции в городском совете. Она у мэра правая рука. Это ее идея, чтобы все депутаты возглавляли коммунальные предприятия — восемнадцать депутатов возглавляют коммунальные предприятия. Она лидер откатов по городу. Все идет через нее».

«Я был в Херсоне, говорил с общественностью, с предпринимателями. Они просто в шоке! Они в шоке, как из нее сейчас лепят героя. Это человек, который должен быть в заключении», — продолжает Садовый.

Также мэр Львова обвиняет Гандзюк в развале местного отделения его партии. «Она имеет отношение к развалу Самопомощи. Собственно, предлагали нашим депутатам…Они их перекупали», — говорит Садовый.

«У меня предложение. Я тебе дам контактное лицо, чтобы они дали тебе больше информации и постепенно начать давать это в медиа. Ну как — восемнадцать депутатов являются руководителями коммунальных предприятий! Из нее лепят лидера, а это просто человек, который организует коррупционные схемы в Херсоне» – озвучил мэр Львова свои планы.

Сам Садовый уже подтвердил, что голос на записи действительно принадлежит ему.

«По записи. Голос мой. Моя реакция была эмоциональной и неадекватной после публичных встреч с местными предпринимателями в Херсоне, от которых я и получил информацию, о которой идет речь в записи», — написал мэр Львова в Facebook.

По его словам, запись сделана 27 августа 2018 года.

«Жалею, что тогда так высказывался и приношу извинения тем, кого это сейчас касается. С Екатериной лично знаком не был. Доказательств, которые бы подтверждали факты коррупции, о которых мне говорили в Херсоне, я так и не получил», — добавил Садовый.

При этом он назвал публикацию записи «спецоперацией» генпрокурора Юрия Луценко по «отвлечению внимания от заказчиков убийства».

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