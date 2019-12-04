Рынок земли в Украине: экономика Украины вырастет

Согласно законопроекту №2178-10 рынок земли запустят в Украине в октябре 2020 года. В правительстве прогнозируют, что экономика вырастет на дополнительные 9 миллиардов гривен.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что нормальная работа рынка земли всего за 3 месяца принесет около 9 миллиардов гривен дополнительного ВВП, пишет «Громадское».

Важно: У Зеленского ответили, когда будет референдум о продаже земли

Что такое ВВПВВП (валовой внутренний продукт) – один из важнейших показателей развития экономики. Характеризует общую сумму произведенных товаров и оказанных услуг, а также является показателем достатка государственного бюджета.

Согласно оценкам правительства, это составит около 0,23% до зеркального роста.

В 2021 году такой рост ожидается на уровне 30 миллиардов гривен, плюс 0,83% к росту ВВП,

– добавил Милованов.

Министр отметил, что правительство 4 декабря определило порядок выдачи кредитов для покупки сельскохозяйственной земли украинским фермерам на льготных условиях и с низкими процентными ставками.

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 2178-10. Документ отменяет запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года.

К теме: В законопроект о рынке земли внесли более 2 000 поправок

В проекте закона предусмотрены ограничения концентрации земли в собственности одного физического или юридического лица:

– не более 35% земли в объединенной территориальной общине (ОТГ)

– не более 8% земли в области,

– не более 0,5% земли в стране в целом.

Кроме того, в законопроекте прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года. Впоследствии Зеленский заявил, что вынесет этот вопрос на референдум, а правки в закон внесут между 1 и 2 чтением.



В каких странах продажа сельхозземли запрещена / инфографика 24 канала

Что думают украинцы о внедрении рынка земли: видео





Источник