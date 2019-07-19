Рынок нефти. Цены на нефть упали из-за снижения прогнозов по росту спроса

Итоги предыдущих торгов

Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent: $61,93 (-2,72%)

Августовские фьючерсы на нефть WTI: $55,3 (-2,6%)

Спред между актуальными контрактами на марки Brent и WTI составляет около $7,1 в пользу Brent.

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Негативные настроения на рынке нефти в четверг усилились еще больше, из-за чего нефтяные котировки в очередной раз обновили локальные низы. Главной причиной стало понижение прогнозов по росту спроса на нефть. Очередной прогноз международного энергетического агентства (МЭА) предполагает рост в 2019 г. на уровне 1,1 млн баррелей в сутки (б/с) против ожидаемых в начале года 1,5 млн б/с, пересмотренных в июне до 1,2 млн б/с. Аналитики агентства отметили, что понижение прогнозов может оказаться не последним – в течение ближайших месяцев МЭА планирует внимательно следить за показателями мировой экономики.

«Китай переживает самый медленный экономический рост за последние три десятилетия, как и некоторые развитые экономики … если мировая экономика будет работать еще хуже, чем мы предполагаем, то мы можем даже еще раз взглянуть на наши цифры в ближайшие месяцы», – сказал в интервью Reuters исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Ранее тема проблем в мировой экономике уже вызывала распродажи на рынке нефти, поскольку даже в условиях исполнения сделки ОПЕК+ замедление спроса может оказать серьезное давление на цены.

Тем не менее, в целом новой существенной информации на рынке не появилось. Вчерашнее падение является скорее субъективным пересмотром рыночных условий отдельными крупными спекулянтами. По данным участников рынка, которые приводит в своем обзоре Reuters, в четверг спекулянты активно закрывали длинные позиции в опционах на нефть. Фьючерсы на Brent наиболее интенсивно снижались в часы торговой сессии в США (с 16:30 по МСК), в результате чего котировки в моменте падали ниже $61,5 за баррель.

Однако сегодня с утра цены восстанавливаются и прибавляют около 2%. Поддержка пришла со стороны наряженной ситуации между США и Ираном в Персидском заливе, которую, помимо прочего, также упоминали в своем прогнозе аналитики МЭА. В мае-июне после ужесточения антииранских санкций со стороны США в Персидском заливе произошли несколько атак на нефтяные танкеры. Официальные обвинения предъявлены не были, но Вашингтон публично заявил о причастности к атакам Ирана и усилил военное присутствие в регионе.

Вчера военные силы США сбили в Ормузском проливе беспилотник, принадлежавший Ирану. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп. По словам американского лидера, летательный аппарат угрожал безопасности американского корабля и его экипажа. Трамп призвал другие страны осудить действия Ирана и защитить свои корабли, проходящие через пролив.

Рост или снижение напряженности в регионе традиционно вызывает реакцию на нефтяных рынках. Риски военных действий в регионе могут вызвать перебои с поставками через Ормузский пролив, которые составляют порядка 30% всей мировой торговли нефтью и нефтепродуктами. Сегодня с утра участники рынка активно выкупают вчерашнюю просадку на фоне новостей.

В целом есть основания полагать, что восстановление продолжится и дальше, так как снижение предыдущих дней по большей части было вызвано краткосрочными факторами. При отсутствии новых негативных шоков фьючерсы на Brent могут вернуться в район выше $65 на горизонте ближайших недель.

Сегодня с утра фьючерсы на Brent прибавляют +2,1% к уровням закрытия предыдущего дня. Вечером Baker Hughes представит еженедельные данные по буровой активности в США. Также сегодня последний день торгуются августовские фьючерсы на WTI на бирже CME. С понедельника наблюдение будет проводиться по сентябрьским контрактам.

БКС Брокер



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