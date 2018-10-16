Россию ждет светлое цифровое будущее

Отечественная промышленность оказалась среди отстающих на пути к прогрессу







Спецслужбы стремятся к тотальному контролю всех сетей связи. Фото РИА Новости





Россия может войти в число мировых лидеров цифровой экономики за счет правильной стратегии развития ключевых отраслей, отмечается в докладе Всемирного банка (ВБ) «Конкуренция в цифровую эпоху: стратегические вызовы для РФ». Руку к этому документу приложили и российские чиновники, которые описали ведомственные ожидания от светлого цифрового будущего.





«Если приверженность правительства России цифровой трансформации как национальному приоритету будет дополнена реализацией эффективной стратегии развития ключевых отраслей экономики, ориентированной на достижение конкретных результатов, то страна сможет войти в число лидеров цифровой трансформации и подготовиться к технологическому прорыву, со всеми вытекающими отсюда экономическими и социальными дивидендами», – считают аналитики из ВБ.





При этом, даже несмотря на доминирование в экономике госсектора, именно он лучше всего оказался подготовлен к цифровому прорыву. «Барьеры остаются на межведомственном уровне, в сфере трансформации внутренних процессов госуправления, в управлении данными», – отмечают авторы доклада. Кроме этого, эксперты отмечают и высокое проникновение мобильной связи, внедрение цифровых технологий в сферах образования, здравоохранения, культуры и социального обслуживания. «Отлично развиты и электронная коммерция, цифровые рынки и цифровые платформы, которые продолжают показывать стремительные темпы роста. Более того, ряд секторов сферы обслуживания, в частности российские поставщики цифровых финансовых услуг, вышли на мировой уровень», – перечисляют в банке.





Между тем российский бизнес в целом отстает в использовании цифровых технологий. К примеру, на промышленный сектор в РФ приходится почти 40% ВВП и занятость трети рабочей силы, но особых успехов в цифровом прорыве здесь пока не наблюдается. «Несмотря на усилия по оказанию поддержки различным отраслям в целях повышения международной конкурентоспособности российской промышленности, ее высокотехнологичные и перерабатывающие отрасли по-прежнему отстают в мировом масштабе. Это усугубляется относительной зависимостью российской экономики от изменчивости цен на нефть и газ», – замечают аналитики ВБ, которым явно помогали российские чиновники.





Около 65% компаний производственного сектора в РФ не используют возможности для цифровизации, полагаясь на устаревшие системы, следует из доклада. «К примеру, количество промышленных роботов на одного рабочего в обрабатывающей промышленности в России в 20 раз меньше, чем в Китае», – обращают внимание аналитики.





А отсутствие цифровой культуры в российской промышленности также усугубляет эффект непривлекательности компаний для соответствующих специалистов. «Не имея возможности привлечь талантливые кадры в цифровой сфере, компании просто не могут разрабатывать необходимые цифровые инструменты, продукты и услуги. Это негативно отражается на конкурентных позициях российской промышленности», – подчеркивают экономисты.





Доля цифровой экономики в российском ВВП также довольно скромная. В 2015 году она составляла 3,9%. Для сравнения: у Евросоюза – 8,2%, у Китая – 10% и почти 11% у США. Эксперты прогнозируют, что доля цифровой экономики в ВВП России к 2021 году увеличится до 5,6% ВВП. «Недостаточно благоприятный деловой климат в РФ продолжает препятствовать получению цифровых дивидендов. А учитывая зависимость российской экономики от нефти и газа, на экономический рост сильно влияют колебания мировых цен на нефть, которые могут затмить показатели объема цифровой экономики», – говорят в ВБ.





Заметим, Всемирный банк не единственный, кто лестно отзывается об уровне цифрового развития РФ. Ранее ООН обнародовала доклад о доступности онлайн-сервисов электронного правительства. По этому показателю Россия занимает 32-е место рейтинга с показателем в 0,79 балла (при максимальном значении – 1). В список стран с наивысшим уровнем развития электронного правительства Россия вошла только в 2018 году. В рамках этого же обзора ООН подготовила и рейтинг городов мира по уровню онлайн-услуг электронного правительства. Здесь первое место получила Москва. Для расчета этого показателя эксперты оценивали контент веб-сайтов муниципалитетов, уровень доступности цифровых услуг для населения и т.п.





Прекрасно, что Россия достигает определенных успехов на пути к цифровизации экономики. И замечательно, что эти успехи признают и международные эксперты. Смущает другое – а могут ли действительно развиваться в стране технологии, где во главу угла положено не повсеместное развитие, а необходимость ограничивать прогресс в той или иной отрасли? Ведь те же рапорты о необходимости развивать цифровую экономику и заявления чиновников о готовности к «цифровому прыжку» происходят на фоне попыток блокировки популярных интернет-мессенджеров.





Пресловутая «информационная безопасность» находится в центре и правительственной программы «Цифровая экономика». В рамках программы, в частности, предполагается создание национальной системы фильтрации интернет-трафика. Официально: для защиты детей от опасного и противоправного контента. Предполагаемый срок запуска системы – начало 2020 года. И один из лоббистов системы – Лига безопасного Интернета – ранее в СМИ прямо говорил о том, что возможны два варианта реализации национальной системы фильтрации. Первый – фильтрация трафика только в образовательных учреждениях. Второй – фильтрация по умолчанию для всех пользователей Рунета. То есть граждане смогут посещать только сайты из «белого списка», а для того чтобы получить доступ к нефильтрованному контенту, нужно будет написать заявление интернет-провайдеру. Очевидно, именно защита интересов детей и стремление развивать новые технологии мотивируют чиновников придумывать все новые и новые ограничения Рунета.





Цифровая экономика является глобальной по своей природе, поэтому отгородиться от остального мира не получится, напоминают эксперты «НГ». «Однако и интересы государства нужно защищать. Цифровая безопасность является неотъемлемой частью цифровой экономики. Но «запретительный» подход к регулированию цифровой экономики и вектор на цифровую изоляцию могут отрицательно сказаться на экономическом эффекте от будущих преобразований», – отмечает преподаватель-исследователь Школы IT-менеджмента РАНХиГС Александр Черкавский.





Цифровая экономика действительно является одним из важнейших приоритетов правительства на ближайшие шесть лет, это национальная цель, «вшитая» в майские указы, поэтому если не все пункты, то хотя бы часть из них будет выполнена и приведет к определенному успеху, полагает эксперт компании «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский. Что же касается внедрения цифровых технологий в промышленность, то здесь многое зависит от самих предприятий и их менеджмента. «Одного призыва к цифровизации недостаточно, и предприятия должны сами делать первые шаги и оптимизировать производственные процессы. Cейчас к этому прибегают только крупные участники рынка», – продолжает эксперт. «Небольшие же предприятия готовы эксплуатировать прежние методы, так как не могут изыскать дополнительных средств и ждать неопределенное время, когда вложения окупятся», – говорит Звенигородский, полагая, что цифровизация промышленного сектора будет происходить эпизодически и с большими усилиями со стороны участников рынка.











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