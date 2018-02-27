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Россию подняли из «мусора» и оставили без надежды

Мировая экономика27 Фев 2018
Россию подняли из «мусора» и оставили без надежды
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  • Россию подняли из «мусора» и оставили без надежды  Рамблер/новости

  • Прогноз удручающей стабильности  Независимая газета

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